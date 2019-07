Top 100 : CSC inoubliables (de 10 à 6)

#9: Facundo Quiroga - 2008

River Plate-Racing (3-3), Tournoi d’ouverture du championnat d'Argentine, 28 septembre 2008

#10: Geoffrey Kondogbia - 2017 #8: Delfí Geli

Dix ans après avoir quitté son Argentine natale et les Newell's Old Boys, Facundo Quiroga fait son retour au pays en s’engageant à River Plate en 2008. Sauf que le défenseur central a 30 ans et ne ressemble plus vraiment à l’ancien international (16 sélections) qui brillait du côté du Sporting Portugal et de Wolfsbourg. Et s’il n’a toujours pas perdu son agilité et sa technique, Facundo Quiroga a visiblement un peu perdu la tête. Ce qui pourrait alors expliquer son incroyable retourné contre son camp pour offrir l’ouverture du score au Racing Club de Avellaneda lors de la 8journée du tournoi d’ouverture du championnat. Un geste aussi incompréhensible que sublime. Comme la réaction de l’attaquant du Racing qui célèbre le but comme s’il en était l’auteur. Heureusement pour les, Facundo Quiroga a fini par retrouver ses esprits. Ce qui lui a permis d’inscrire le but de l’égalisation en fin de match. Insuffisant pour empêcher River Plate de terminer dernier de ce tournoi d’ouverture 2008. Mais avec le trophée du plus beau but de la saison.