Top 100 : Coups francs de légende (de 90 à 81)

#90: Teddy Bertin - 1996

Havre AC-SC Bastia (1-0), Division 1, 2 mars 1996

Il y a ceux qui aiment les alexandrins, les feux de cheminée et les jus détox concombre/pomme/gingembre. Et puis il y a ceux qui aiment Teddy Bertin. Dans les années 1990, voir Teddy Bertin envoyer des pralines de 30-35 mètres était un vrai défouloir. La France sortait d’une décennie où Platini était devenu une légende grâce à sa finesse et son plat du pied ; Bertin réhabilitait les bourrins en apportant une alternative faite de puissance et de cou-de-pied. Un exemple comme un autre, ce samedi 2 mars 1996, lors de la 30journée de Division 1 entre Le Havre et Bastia. 29minute : le coup franc dont le HAC vient de bénéficier a beau se situer à plus de trente mètres de la cage de Bruno Valencony, le numéro 8 à la crinière prend son élan, demande à Vikash Dhorasoo de lui décaler le ballon, et l’envoie au fond des filets corses. Au lieu de remercier le ciel de ne pas les avoir mis sur le chemin de ce missile, les Bastiais baissent la tête et rentrent de Normandie avec une petite défaite (1-0) sans grande conséquence - les deux clubs se maintiendront tranquillement en fin de saison. C’était la belle époque du HAC, celle du maillot Sidel, de Christophe Revault dans les buts, d’Ibrahim Ba dans le couloir droit et du magnifique Guy David (paix à son âme) sur le banc... Demandez à n’importe quel supporter du HAC qui est le meilleur tireur de coup franc de l’histoire ciel et marine. Il vous répondra, sans hésiter : « Alain Caveglia » . Cela ne veut pas dire qu’il oubliera grâce à qui il a appris que les alexandrins n’avaient pas le monopole de la poésie.