Top 100 : Coups francs de légende (de 80 à 71)

#72: Oliver Neuville - 2001

à 4min 03sec

Kaiserslautern-Bayer Leverkusen (0-1), Bundesliga, 28 avril 2001

Après une saison 1999-2000 qui a vu Kaiserslautern se qualifier pour la Coupe UEFA, les coéquipiers de Youri Djorkaeff et Miroslav Klose peinent à jouer sur les deux tableaux. Preuve de leur inconsistance au cours de l'exercice suivant, le gardien de but Georg Koch encaissera 48 pions. Un triplé d’André Juskowiak contre Wolfsbourg (4-0), deux de Ionel Gonea et Adhemar lors d’une défaite cinglante à Stuttgart (6-1), et une ribambelle de doublés assurés par Tomasz Waldoch et Ebbe Sand de Schalke (5-1), un autre du vétéran Tobias Willi de Fribourg (5-2), et un d'Oliver Neuville lors du match aller contre Leverkusen. Au retour, à quatre journées de la fin, l'attaquant allemand du Bayer décide de remettre le couvert. Pour cela, il suffit d'une combinaison entre Zé Roberto et Bernd Schneider, puis une frappe lourde du cou-de-pied, à 20 mètres, qui vient nettoyer la lucarne du deuxième poteau. Imparable et insaisissable, Koch en fait encore des cauchemars.