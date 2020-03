Top 100 : Coups francs de légende (de 70 à 61)

#62: Cristiano Ronaldo - 2009

Olympique de Marseille-Real Madrid (1-3), Ligue des champions, 8 décembre 2009

Non, Cristiano Ronaldo ne s’est pas toujours fait appeler CR7. Et non, il n’a pas toujours envoyer ses coups francs dans le mur. Retour en 2009 où CR9 - présence de Raúl oblige - vient d’arriver au Real Madrid contre 94 millions d’euros. Le Portugais n’a encore que 25 ans et confirme ce qu’il a déjà fait entrevoir à Manchester United : son amour pour les coups francs. Alors lorsque lesobtiennent une faute à plus de 30 mètres des cages gardées par Steve Mandanda, Cristiano Ronaldo ne se pose pas de questions. Il pose son ballon, recule de quelques pas, respire, prend son élan face au but et envoie une frappe flottante que le gardien de l’OM ne peut qu’effleurer. Marseille ne s’en remettra pas et s’inclinera 3-1. Avant de se faire venger par l’autre Olympique, l'OL, en huitièmes de finale. Et non, Cristiano Ronaldo n’a pas toujours atteint au moins les quarts de finale de la Ligue des champions.