Top 100 : Coups francs de légende (de 20 à 11)

#19: Matt Le Tissier - 1994

à 1min 33s

(pour le plaisir des yeux et des oreilles, mieux vaut couper le son)

Southampton-Wimbledon (1-0), Premier League, 26 février 1994

En 1985, alors âgé de 17 ans, Matthew Le Tissier quitte enfin son île natale de Guernesey. Il traverse la Manche en direction de la ville portuaire de Southampton. Un dépaysement de courte durée, car un an plus tard, il joue déjà avec l’équipe première des, dans laquelle il restera toute sa carrière. Pour sa fidélité, les supporters de Southampton lui vouent un culte, mais celui-ci dépasse largement les frontières du Hampshire. Car Le Tissier était un fabuleux tireur de coups de pied arrêtés. En 48 penaltys tentés, il n’en a raté qu’un seul, et que dire de ses frappes lointaines, son lob sur Peter Schmeichel en 1996 , mais aussi et surtout ses coups francs. Le plus fameux et de loin le plus original est intervenu le 28 février 1994 contre lede Wimbledon. À 20 mètres des buts, Jim Magilton passe le ballon à Matthew qui se le lève avant d'envoyer une mine imparable dans la lucarne de Hans Segers. On appelle ça un service gagnant.