Top 100 : Coups francs de légende (de 100 à 91)

#91: Edinson Cavani - 2017

Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain (2-2), Ligue 1, 22 octobre 2017

Six ans et 14 confrontations (12 défaites et 2 nuls) que l’Olympique de Marseille courait après un succès face au PSG. Alors lorsque Florian Thauvin donne l’avantage aux Phocéens à dix minutes du terme, ce soir d'octobre 2017, les supporters du Vélodrome se mettent à rêver. D’autant plus lorsque Neymar s’agace et voit rouge quelques minutes plus tard pour son premier Classique. Mais c’était compter sans Edinson Cavani. Alors que le PSG obtient un bon coup franc devant la surface dans les dernières secondes, l’Uruguayen lance un regard à Ángel Di María et Julian Draxler. Comme pour leur dire qu’il va s’en occuper. Et c’est ce qu’il fait en envoyant un amour de frappe enroulée qui tape sur la transversale avant de rebondir derrière la ligne de Steve Mandanda. Le Vélodrome est climatisé et Marseille, qui n’a jamais été aussi proche de s’imposer face à Paris depuis 2011, essuie un nouvel échec contre son ennemi juré. Deux ans et demi plus tard, les Marseillais courent toujours après une victoire contre Paris.