Top 100 : Coups francs de légende (de 10 à 6)

AC Ajaccio-Lyon (1-3), Ligue 1, 4 mars 2006

Il existe des chefs-d'œuvre qui ne sont, manifestement, pas accrochés aux bons endroits, ni aux bonnes dates. Parce que les personnes qui assistent à leur création ne peuvent s'en réjouir, ou parce qu'il y a tout simplement trop peu de monde pour en apprécier le génie. Mais après tout, l'art n'est-il pas destiné à être communiqué sur n'importe quel support ? Dès lors, chacun est en mesure de faire du bien à ses yeux en contemplant devant son écran ce tableau de Juninho : la plus belle pièce de sa carrière, ce qui n'est évidemment pas rien quand on a marqué 75 coups francs en carrière.Elle a été dessinée au début du mois de mars 2006. Il y a quatorze ans, à une époque où l'Olympique lyonnais règne sans partage sur le football français. Et cela se passe sur la pelouse du stade François-Coty d'Ajaccio. Devant seulement 4 037 spectateurs et face à une tribune quasiment vide, le Brésilien enchante tout à coup un match de Ligue 1 - opposant le leader à la lanterne rouge - jusque-là vierge de but. À l'heure de jeu, le spécialiste s'élance, à 41 mètres des cages de Stéphane Porato... Coup d’œil, courbe abracadabrantesque, puissance, précision, ficelles.Les mots de l'auteur, revenant sur sa toile :Pour l'anecdote, les Gones s'imposeront 3-1 (buts de Fred et Benzema, réduction du score de Lucas Pereira), et signeront quelques semaines plus tard le cinquième de leurs sept titres consécutifs, emmenés par l'empereur d'Ajaccio, Juninho 1