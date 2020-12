Top 100 : Célébrations mythiques (de 80 à 71)

#78: Le craquage de Temuri Ketsbaia

Inexplicable, incompréhensible, venu d’ailleurs : on tient peut-être le craquage le plus surnaturel de l’histoire du football. Alors qu’il vient de marquer un joli but pour Newcastle, Temuri Ketsbaia retire son maillot, mais ne semble exprimer aucune joie : au contraire, le Géorgien voit rouge, repousse un coéquipier venu le congratuler, puis se met à essayer de déglinguer un panneau publicitaire au bord du terrain. Le milieu offensif confiera qu’il s’agissait de relâcher la frustration de ne pas avoir été retenu dans le onze de départ. Reste que le fameux panneau a pris cher. Reste aussi que ce bon Ketsbaia a réussi à rentrer dans l’histoire du championnat anglais en dix secondes, grâce à une célébration. Et quand on la regarde, on se dit que c’est tout à fait compréhensible.