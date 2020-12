Top 100 : Célébrations mythiques (de 70 à 61)

#61: Le Take The L d'Antoine Griezmann

Le Take The L par Antoine Griezmann

Alors d’accord, ce n’est pas la plus belle célébration de ces dernières années. D’accord, elle consiste à imiter un mouvement d’un jeu un peu débile et d’accord, elle ne peut être que calculée. Et pourtant, quand Antoine Griezmann mime la célébrationdeen finale de la Coupe du monde 2018, après l’avoir répétée dès que possible les mois précédents, on ne peut s’empêcher de la trouver un peu jouissive. Et puis, il n’y a pas de hasard, et si des centaines l’ont repris pour fêter la France championne du monde, c’est qu’elle parlait à une époque et à une génération. Et qu’elle renverra pour toujours à ce bel été 2018.