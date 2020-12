Top 100 : Célébrations mythiques (de 60 à 51)

#60: La leçon de Jimmy Bullard

La leçon de Jimmy Bullard

#61: Le Take The L d'Antoine Griezmann #59: La carabine d'Edinson Cavani

Se prendre une leçon sur le terrain est une chose qui peut arriver à tout footballeur professionnel. S’en prendre une autre, par son entraîneur, à la fin du match tout en étant assis sur la pelouse, c’est bien différent. L’épisode sent bon le foot amateur du dimanche quand votre équipe a pris 7 buts en première mi-temps à cause d’un gardien pas réveillé et d’un latéral arrivé 25 minutes après le début du match. C’est pourtant ce qui est arrivé à Hull City lors d’une raclée 5 à 1 reçue sur la pelouse des, en 2008. Phil Brown, manager des Tigers, avait humilié ses propres joueurs en faisant la causerie à même le terrain. Un an après, Jimmy Bullard n’avait semble-t-il pas digéré l’épisode : lorsque le milieu égalise à City, il s’empresse de mettre ses coéquipiers au sol et rejoue la scène mythique pour célébrer son but. Beau joueur Brown - toujours coach de Hull à l’époque - avait salué la performance après la rencontre : «» . Attention au boulard, pour Jimmy.