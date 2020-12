Top 100 : Célébrations mythiques (de 40 à 31)

#40: L'hommage d'Andrés Iniesta

L’autre Ballon d’or 2010 officieux, avec Wesley Sneijder, a offert le titre mondial à son pays. Rien de plus beau ? Ce serait oublier sa célébration. Buteur dans le temps additionnel, le Barcelonais exulte d’une joie certainement indescriptible. Dans sa course, il ôte son maillot et dévoile une inscription(Dani Jarque, toujours avec nous). Il vient de dédier le but de sa vie à l’ancien capitaine de l’Espanyol Barcelone, décédé un an auparavant d’une crise cardiaque dans sa chambre d’hôtel de Florence. Jarque, bien que rival sur le terrain, était un ami proche d’Iniesta puisqu'ils se sont côtoyés dans les catégories jeunes. Le geste a ému l’Espagne et l’Espanyol, au point que l’ancien numéro 8 barcelonais a toujours été acclamé dans le stade des, avait expliqué Don Andrès. Il y avait donc plus chouette que d’offrir un titre mondial à sa nation.