Top 100 : Célébrations mythiques (de 30 à 21)

#26: L'arabesque de Leopoldo Luque

L'arabesque de Leopoldo Luque

#27: Le doigt levé de Ronaldo #25: Le grand n'importe quoi du môme

Au cours de la Coupe du monde 1978, le bon Leopoldo Luque est souvent resté dans l’ombre du grand Mario Kempes, malgré ses quatre buts. Et pourtant, celui qui est alors attaquant à River Plate va réussir à voler la vedette au Matador sur un but qu’il n’a même pas marqué, en finale de la Coupe du monde 1978. Et pour cause, c’est bien Mario Kempes qui pousse le ballon au fond des filets sur le deuxième but argentin, mais c’est Luque qui s’illustre : sur le cliché aujourd’hui mythique du but, l’attaquant argentin, en arrière-plan, est immortalisé en pleine arabesque, dans une pose qui défie les lois de la physique, et s’impose parmi les meilleurs sujets de photographie de football de l’histoire. Et ça, Mario Kempes ne pourra jamais lui voler non plus.