Top 100 : Célébrations mythiques (de 20 à 11)

La mitraillette de Gabriel Batistuta

Il a longtemps joué au basket et au volley, s’est passionné pour le polo, a rêvé de devenir médecin, mais Gabriel Batistuta deviendra finalement un véritable tueur devant le but. Les yeux clairs comme le capitaine Willard et les cheveux longs comme John Rambo, Gabriel Batistuta a pendant plus de dix ans canardé les gardiens de Serie A et nettoyé les lucarnes avec ses frappes de mule cliniques. Parfois, il pleura ses buts - comme lorsqu'il marque avec la Roma contre sa Fiorentina - mais souvent, il les fêtera avec la fameuse « mitraillette » , depuis devenue iconique et reprise par les plus fines gâchettes du continent. Mais 352 buts en 560 matchs laissent des traces et le soldat y a laissé des plumes. Ses genoux et ses chevilles lui causent des douleurs atroces et il envisage même l’amputation. Opéré en 2019, Batigol a maintenant une prothèse à sa cheville gauche et tient toujours debout., comme le rappelle le socle de sa statue à Florence.