Top 100 : Célébrations mythiques (de 100 à 91)

#91: Le Hotline Bling d'Antoine Griezmann

Le Hotline Bling d'Antoine Griezmann

Suite

Ah, ces bons souvenirs de l’été 2016, ces Irlandais fous dans les villes, la bière et les fêtes, et puis cette danse un peu bizarre d’Antoine Griezmann et son allure de premier de la classe, cheveux courts parfaitement coiffés. Car oui, cet été-là, alors qu’il marche sur l’eau et que la France trouve en lui une nouvelle coqueluche, Tonio célèbre ses buts face à l’Irlande (2-1) et l’Allemagne (0-2) en détournant une danse de Drake, tirée du titre « Hotline Bling » . Alors d’accord, ce n’est peut-être pas la célébration la plus classe de l’histoire, mais elle aura marqué le renouveau de l’équipe de France. Et que personne ne nous dise qu’il ne l’a pas reproduite, à un moment ou à un autre.