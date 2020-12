Top 100 : Célébrations mythiques (de 10 à 2)

#3: Éric Cantona, The King

Il y a le but, en lui-même : exceptionnel. Il y a, ensuite, la célébration : iconique, mythique, historique, éternelle. Le Théâtre des Rêves n’aura peut-être jamais aussi bien porté son nom que ce 21 décembre 1996. Au sortir d’une passe compliquée en championnat, lesne sont que sixièmes de Premier League. Les hommes de Sir Alex Ferguson n’ont pourtant jamais eu le temps de douter ce soir-là, tant le succès est écrasant. Et tant, surtout, il est surplombé de l’aura d’Éric Cantona. L’action du cinquième but tourne encore en boucle dans les têtes des supporters mancuniens les plus nostalgiques : le crochet du King au milieu de terrain qui élimine deux joueurs en se retournant, le une-deux avec Brian McClair, la demi-seconde pour contrôler le ballon tout en levant la tête pour prendre l’information du positionnement de Lionel Pérez, gardien des, le lob, le poteau, la lucarne. Et puis, le temps s’arrête. Cantona se fige, avant même que le ballon ne touche les filets. Tête et épaules on ne peut plus hautes, col relevé et torse bombé à se démettre les côtes. Devant 50 000 personnes, et dans une ambiance hystérique, le Français tourne sur lui-même, lentement, comme pour savourer. L'âpreté du regard tranche avec le sourire, timide, mais satisfait, esquissé par le capitaine. Ce soir-là, Cantona a fait plus que marquer un but. Il l’a célébré.