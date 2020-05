Top 100 : Cartons rouges de légende (de 90 à 81)

#83: Pasquale Bruno - 1991

Juventus – Torino (1-0), Serie A, 17 novembre 1991

La rage, le désespoir et les larmes. Dix jours avant son déplacement européen à Athènes, le Torino veut faire le plein de confiance lors du. Mais d'entrée de jeu, la Juventus prend les devants grâce à Stefano Casiraghi. Dans la foulée, Pasquale Bruno plie la rencontre à la suite d’une manchette sur le buteuret reçoit un second carton jaune. Outré, « L'Animal » refuse de quitter le pré et, dans un excès de colère, souhaite en découdre avec l’arbitre, avant d’être rappelé à la raison par ses coéquipiers grenat avec une série de pas chassés mémorable. Une fois calmé, l’ancien défenseur de la Vieille Dame sort enfin et fond en larmes. La suite de la rencontre n’est guère plus heureuse, puisque Roberto Policano est exclu après un coup de crampons dans les gencives de Casiraghi. Suspendu cinq matchs, Bruno ne se débinera pas et critiquera l’homme en noir, ses coéquipiers et son entraîneur, avant d’accuser Casiraghi d'être un éternel provocateur. Qu'est-ce que ça a dû être difficile à avaler pour lui, à la fin de la saison, de perdre une finale de Coupe UEFA après deux matchs nuls contre l'Ajax (2-2, 0-0)... Encore un complot ?