Top 100 : Cartons rouges de légende (de 80 à 71)

OM – PSG (4-1), Division 1, 15 février 2000

Une allumette craquée, et c’est tout le Vélodrome qui s’embrase. Ancien pompier volontaire, Laurent Leroy a été pris dans les flammes marseillaises ce soir-là. C’était il y a vingt ans et c’était face à son ancien coéquipier et homonyme, Jérôme Leroy. On joue la 28minute de jeu quand Jérôme, transféré à l’OM l’été précédent, tacle Laurent à retardement. Le Parisien se relève et tape le tibia du Marseillais, qui va alors se jeter sur lui. S’ensuit une empoignade devant le banc marseillais, dans laquelle Sébastien Pérez en profite pour envoyer une sale droite à Laurent Leroy. Les deux Leroy sont expulsés. Paris, qui menait 1-0 à ce moment-là, s’inclinera 4-1. Trois buts d’écart d’une importance capitale, puisque l’OM terminera la saison à égalité de points avec Nancy, premier relégable, mais deux buts de plus au goal average. Et Jérôme et Laurent Leroy se retrouveront à nouveau au PSG deux ans plus tard.