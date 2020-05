Top 100 : Cartons rouges de légende (de 70 à 61)

#64: Fernandez & Rubio - 1976

RDA – France (4-0), Jeux olympiques, 25 juillet 1976

Ah, les années 1970, ses ados rebelles et ses insultes d’un autre siècle ! Et quand elles sortent de la bouche de l’éminent Jean Fernandez, milieu de terrain de la sélection olympique tricolore présente à Montréal, elles ont encore plus de saveur. Tombée en quarts de finale face à l'Allemagne de l'Est, l’équipe de Michel Hidalgo vit une 58minute compliquée. Jean Fernandez concède un penalty et traite M. Alberto Michelotti deen prévision de la... double sanction. Alors que l’arbitre italien s’apprête à dégainer son carton rouge, Paco Rubio arrive furtivement derrière lui et chaparde son carton rouge. Un acte de bravade qui occasionne les expulsions de Fernandez et Rubio. Michel Platini, qui a dû prolonger de trois mois son service militaire pour participer à la compétition, écopera lui d’un jaune pour avoir applaudi ironiquement l’homme en noir. À neuf contre onze, les Bleus finiront logiquement par couler face au futur vainqueur. Tout ça à cause d'un bougre d'ectoplasme à roulettes.