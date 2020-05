Top 100 : Cartons rouges de légende (de 60 à 51)

#52: Daniele De Rossi - 2006

Italie – États-Unis (1-1), Coupe du monde, 17 juin 2006

Dans les grands rendez-vous de sa carrière, Daniele De Rossi entrait sur le terrain avec les nerfs à vif. Et repartait au vestiaire quelques fois plus tôt que ses coéquipiers à cause d’un carton rouge. Ce 17 juin 2006, l’Italie affronte les États-Unis lors de la deuxième journée de la phase de poules du mondial allemand, à Kaiserslautern. À la 28minute, le Romain balance un terrible coup de coude à l’encontre de Brian McBride. L’Américain a la gueule maculée de sang, De Rossi est expulsé. Il prend quatre matchs de suspension. La cote pour qu’il rejoue cette Coupe du monde est infime. Et pourtant, quatre matchs plus tard, l’Italie se qualifie pour la finale et le sélectionneur Marcello Lippi décide de faire entrer De Rossi face aux Bleus, à l’heure de jeu., dira le Romain plein de reconnaissance dans une interview à, en 2014. Et en plus, c’est lui qui frappe et marque le tir au but italien après l’échec de Trezeguet.