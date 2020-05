Top 100 : Cartons rouges de légende (de 50 à 41)

#47: Corentin Tolisso - 2017

Saint-Étienne – Lyon (2-0), Ligue 1, 5 février 2017

Peut-être que. Mais à Geoffroy-Guichard, Corentin Tolisso n’y allait pas non plus de main molle. Surtout lorsqu'il y a un affront à laver et des copains à venger. En février 2017, l’OL se fait secouer par Sainté, alors que les deux rivaux sont à la lutte en haut de tableau. Mais si ce derby revient aux Verts grâce aux réalisations de Monnet-Paquet et Hamouma, c’est le temps additionnel qui restera dans les mémoires. Rachid Ghezzal se prend d’abord un second jaune pour avoir repoussé le poil-à-gratter Fabien Lemoine. L’ailier algérien a tout juste le temps de serrer la main de Tony Chapron avec sarcasme et de regagner le vestiaire, que la seconde lame déferle. Lancé à pleine vitesse, Coco s’en prend au même larron et le découpe, tout simplement, avant de déclencher une mêlée des familles. Une rivalité, c’est comme un jardin : ça s’entretient.