Top 100 : Cartons rouges de légende (de 40 à 31)

#39: Gonzalo Jara - 2015

Chili – Uruguay (1-0), Copa América, 24 juin 2015

À l’heure d’accueillir la Copa América, en 2015, le Chili n’a encore jamais remporté de compétition internationale. Laa beau séduire depuis plusieurs années, elle vit jusqu’alors de triomphes moraux, de quasi-victoires et d’éliminations douloureuses, comme celle concédée face au Brésil un an plus tôt, à la Coupe du monde. Il lui manque un soupçon de chance, mais surtout une bonne dose de vice. Un domaine dans lequel les Uruguayens sont passés maîtres. C’est justement face à laque le Chili joue son avenir, en quarts de finale, à Santiago. Et c’est en jouant à l’uruguayenne que lava s’imposer. Ce soir-là, Gonzalo Jara décide d’être plus vicieux que Luis Suárez en s’attaquant au plus pur des: Edinson Cavani. Quelques jours plus tôt, le père du buteur du PSG a provoqué un accident de voiture mortel. Pendant tout le match, le défenseur chilien susurre à l'oreille de Cavani que son paternel va prendre vingt ans de taule. À la 65, Jara va plus loin dans la provocation : il lui glisse une olive ! Pas fan du doigt dans le cul, Cavani réagit par un coup timide. Jara à peine touché s’effondre en hurlant de douleur. Une simulation grotesque qui suffit pour que l’arbitre montre un deuxième jaune au Matador . Le défenseur central chilien a réussi son coup. Dix minutes plus tard, Mauricio Isla qualifiera son pays pour les demi-finales. En devenant le salopard ultime, Jarita vient de changer le destin de sa sélection. Quelques jours plus tard, le Chili remportera sa première Copa América et fera pleurer Leo Messi.