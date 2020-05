Top 100 : Cartons rouges de légende (de 30 à 21)

#27: Jens Lehmann - 2006

À 1min 15s

FC Barcelone – Arsenal (2-1), Ligue des champions, 17 mai 2006

Un carton n’implique rarement qu’un seul sanctionné. Les victimes peuvent également être collatérales. Et quand Jens Lehmann, gardien d’Arsenal, attrape dès la 18minute le pied de Samuel Eto’o, attaquant du Barça, en finale de la Ligue des champions, la partie de domino ne fait que commencer. C’est d’abord Ludovic Giuly, qui avait suivi l’action pour pousser le ballon dans le but vide, qui se voit priver de l’ouverture du score., reconnaissait l’arbitre Terje Hauge.C’est ensuite Lehmann qui doit poser ses gants, dépité :Et que dire de Robert Pirès, sacrifié pour laisser sa place à Almunia, alors qu’il avait appris quatre jours plus tôt sa non-sélection pour le mondial ?, confessait-il àCe soir-là, lesont fait plus que laisser filer leur première C1. Ils ont aussi perdu Robert Pirès, qui s’engagera quelques jours plus tard avec Villarreal.