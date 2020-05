Top 100 : Cartons rouges de légende (de 20 à 11)

#19: Francesco Totti - 2002

Corée du Sud - Italie (2-1 b.e.o.), Coupe du monde, 18 juin 2002

Dans la nuit du 20 au 21 septembre 2010, Byron Moreno s’est fait coffrer à l’aéroport JFK de New York City avec 6 kilos et 205 grammes d’héroïne sur lui, répartis en dix petits sachets transparents scotchés sur son corps. Une sacrée ironie pour l’ancien arbitre international qui se faisait surnommer « le Justicier » . En Italie, on n’a pas attendu de voir Moreno derrière les barreaux pour douter de l’honnêteté de M. Moreno., taclera Angelo Di Livio. En cause, l’arbitrage très discutable de l'Équatorien lors du huitième de finale du Mondial 2002, Corée du Sud-Italie, mais aussi le malin plaisir que celui-ci aurait pris ce jour-là à enfoncer les joueurs italiens - ce que l’intéressé a toujours nié. Personne n’a oublié ce deuxième carton jaune synonyme d’expulsion adressé à Totti pour simulation, alors que le numéro dix azur est réellement déséquilibré dans la surface. Au lieu d’obtenir un penalty qui aurait pu lui permettre de se qualifier, l’Italie se retrouve à dix, et c’est elle qui encaissera quelques minutes plus tard le but en or du Coréen Ahn Jung-hwan ... Un but en or marqué par l’Italie auparavant, mais refusé pour un hors-jeu inexistant de Damiano Tommasi. Cette fois, ce n’est pas M. Moreno qui avait levé son drapeau.