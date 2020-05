Top 100 : Cartons rouges de légende (de 100 à 91)

#98: Federico Valverde - 2020

Real Madrid – Atlético (0-0, 4-1 t-a-b), Supercoupe d'Espagne, 12 janvier 2020

Qui n’a jamais rêvé d'anéantir un but adverse tout fait ? Plaisir coupable et sadique, cet acte d'anti-jeu ne donne qu’une seule solution à l’arbitre : sortir le rouge. Mais il donne aussi et surtout l’agréable sensation d’avoir sauvé son équipe, alors que celle-ci était au bord du précipice. Ainsi, lors de la finale de la Supercoupe d’Espagne 2020 entre l'Atlético et le Real, alors qu’il ne reste plus que cinq minutes avant la fatidique séance de tirs au but, Federico Valverde ne peut s’empêcher de sécher Álvaro Morata, qui s'enfuit à grandes enjambées vers les cages de Thibaut Courtois. Après avoir été malmené par desremontés, puis expulsé, le jeune milieu uruguayen est félicité par Diego Simeone, grand connaisseur de l'art de la découpe. Exécuté de manière à ne pas pouvoir blesser son adversaire, tout en étant certain qu'il déguste la pelouse du stade Roi Abdallah, ce tacle est le geste de cette finale. Les tirs au but couronneront finalement le Real Madrid et le sacrifié Federico Valverde.