Top 100 : Cartons rouges de légende (de 10 à 6)

Dix ans après, Parisiens et Nantais se retrouvent au Parc des Princes en finale de la 76édition de la Coupe de France. Si la finale de 1983 a été sublime sur le terrain (avec le « but brésilien » du Nantais José Touré et une victoire 3-2 du PSG), celle de 1993 sera d’un tout autre style : brutale à souhait. Après une première période totalement dominée par le PSG, mais sans le moindre but, le match bascule dès la reprise. Quelques secondes après le coup d’envoi, Laurent Fournier est déséquilibré par Christian Karembeu dans la surface, M. Harrel désigne le point de penalty pour cette intervention par derrière. La faute est réelle, mais Christian Karembeu a le capot qui fume. Il s’emporte en bousculant l’arbitre et reçoit un carton rouge. Le futur champion du monde doit être escorté au vestiaire... et c’est un autre Kanak, Antoine Kombouaré, qui se charge de transformer le penalty.Entre l’expulsion de Karembeu et le but de Kombouaré, la tension est encore montée d’un cran en bord de terrain : Colleter et Vulić se sont chauffés, les deux équipes ont mis leur grain de sel, desont répondu aux. Dix minutes plus tard, le match est plié. David Ginola fait le break avec un délicieux coup franc enveloppé à la base du second poteau de David Marraud et Alain Roche triple la mise de la tête à la réception d’un corner de Vincent Guérin. 3-0 pour Paris. Frustré, Vulić récolte un deuxième carton jaune mérité en crochetant Ginola. Les Nantais se retrouvent à neuf, puis à huit... Jean-Louis Lima décide de se payer Patrick Colleter dans son domaine de prédilection : le Nantais attrape la cheville du Parisien comme on cisaillerait une rose. Il prend même soin de lui adresser un mot doux avant de sortir. Et le PSG – qui n'a encaissé aucun but durant tout son parcours – peut fêter sa victoire à domicile. Les Rouge et Bleu remettent la main sur un trophée laissé libre la saison précédente à la suite du drame de Furiani.