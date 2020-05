Top 100 : Cartons rouges de légende (3e) : En tenue de Suárez

#3: Luis Suárez - 2010

Uruguay – Ghana (1-1, 4-2 t.a.b.), Coupe du monde, 2 juillet 2010

Peu d’hommes peuvent se targuer d’avoir fait pleurer tout un continent. Luis Suárez en a fait pleurer deux. C’était le 2 juillet 2010. Ce soir-là, l’Uruguay et le Ghana s’affrontent au Soccer City de Johannesburg en quarts de finale de la Coupe du monde. À la toute fin de la deuxième mi-temps de la prolongation, les vuvuzelas bourdonnent, lespoussent, ils acculent ladans son camp. Flotte dans l’air le sentiment qu’un événement va survenir, que pour la première fois de l’histoire, un pays africain va se qualifier en demi-finales de Coupe du monde. Sur les terres de Nelson Mandela, cela serait un beau symbole. Mais ça, Luis Suárez s’en fout. Après un coup franc ghanéen, Muslera passé à travers a déserté son but. Alors le Pistolero se dit que c’est à lui de sauver la patrie. Devenu gardien de but, il repousse du genou une première frappe d’Appiah, avant de mettre la main pour repousser la deuxième lame envoyée par Adiyiah. Superbe arrêt :, se gargarisera Suárez en personne. Carton rouge. Penalty. On appelle cela une faute utile. C’est d’ailleurs peut-être la plus utile de toutes les fautes de l’histoire du football. Car dans la foulée, Asamoah Gyan frappe sur la barre. Et Suárez qui exulte sur le banc de touche, qui criepour fêter une transversale ! Le vent a tourné, les vuvuzelas se sont tus. La séance de tirs au but offre son quart d’heure de gloire auAbreu qui envoie les siens en demi-finales.Immédiatement, l'avant-centre du Barça devient l’ennemi public numéro 1 de tout un continent. Et l'idole de son pays. Aux journalistes africains qui parlent de main du diable, leTabárez répond que c’est la main. Letitre. Le chanteur uruguayen Jaime Roos présent à Johannesburg ce soir-là n’est pas d’accord. Suárez n’a volé personne :(les Ghanéens)La vérité, c’est qu’absolument tous les Uruguayens (et effectivement l’immense majorité de ceux qui connaissent un peu le foot) pensent que Suárez a fait ce qu’il fallait. C’était but ou penalty. Il a choisi la seconde option et même s'il a été expulsé, il a fait le bon choix. Côté uruguayen, personne ne viendra s’excuser au nom du fair-play ou regretter une attitude antisportive pour satisfaire la FIFA., dira sobrement Diego Forlán.D’ailleurs comment les Uruguayens pourraient renier une action qui symbolise tout ce qu’on leur a appris du football et de sa morale ? À la place de Suárez, tous auraient fait la même chose. La preuve ? Jorge Fucile essaie lui aussi d’arrêter le ballon de la main. Mais il est trop court. Grâce à son sacrifice, Suárez devient un héros national parce que son sauvetage est peut-être l’action la plus uruguayenne de l’histoire. Et Luis Suárez, le joueur qui incarne le mieux la mystique. Confirmation de Celso Otero, entraîneur adjoint de la sélection :La société uruguayenne aime tellement le foot que son ancien président, Pepe Mujica, est capable de dire après l’élimination de son pays lors de la Coupe du monde 2014 :La raison de cette déclaration, un geste de Luis Suárez encore. Cette fois,a déraillé. Lors d’un match de poule contre l’Italie, il a croqué Giorgio Chiellini. Récidiviste, l’Uruguayen a écopé de neuf matchs de suspension et d’une interdiction de pratiquer des activités liées au football pendant quatre mois. Surtout, il a privé son pays de son meilleur atout pour la suite de la compétition par un geste pas franchement nécessaire. Pourtant, une fois de plus, peu de gens au pays pour le condamner. Surtout pas Mujica donc, qui préfère blâmer la FIFA. Et pas non plus Otero, l’adjoint de Tabárez, qui préfère relativiser :En sauvant la patrie quatre ans plus tôt, Suárez s’était offert un totem d’immunité.