Top 10 : purges au Stade de France

Ce mardi, les Bleus disputeront leur 100e match au Stade de France. Si elle a été le théâtre de quelques-uns des plus beaux exploits des Bleus, l'enceinte dionysienne s'est également fadée de sacrées purges en l'espace de 21 ans d'existence. Retour sur ces matchs internationaux que tout le monde préfèrerait effacer.

Par Clément Gavard et Mathieu Rollinger

Avec des adversaires vêtus de jaune, un Stade de France presque plein s'est retenu de reprendre le «» . Et pour cause : le numéro 10 du soir, Robert Pirès, a envoyé toutes ses frappes dans le ciel de Saint-Denis, alors que Lilian Thuram a cherché en vain à revisiter ses pions d'anthologie. Pour la première fois de l'histoire, les filets du SDF ne tremblent pas (il y a eu des tirs au but inscrit lors du joli France-Italie de 1998) et neuf mois après l'étoile mondiale, l'état de grâce des Bleus semblait prendre fin.Une purge ne se mesure pas forcément à la quantité d'occasion. Car lors de ce match préparatoire au Mondial asiatique, les hommes de Roger Lemerre se procurent moult situations de but, repoussées par Ruslan Nigmatouline, et en en concédent aussi un paquet. Si bien que les Russes, déjà vainqueurs sur le gong au même en droit en 1999 (2-3) remettent les doutes dans les têtes françaises. «» , débriefait Bixente Lizarazu. Chose dite, chose pas faite : quatre jours plus tard, Jean-Marie Le Pen se qualifie au second tour de l'élection présidentielle, les Bleus perdent contre la Belgique (1-2) juste avant de décoller pour la Corée du Sud, où les attend la déconvenue que l'on sait. En même temps, qui a eu la bonne idée d'inviter Johnny Hallyday ?La première sortie de l’année n’excite pas vraiment le public français. Ils sont moins de 60 000 à prendre place dans le Stade de France pour assister dans un froid glacial à la défaite des Bleus contre la Tchéquie de Pavel Nedvěd. La septième minute de jeu avait annoncé la couleur : une vilaine perte de balle de Zizou, une toile de Ramé et un pion signé Grygera. Avant que Milan Baroš ne se charge de vraiment gâcher la 103sélection de Marcel Desailly. Une défaite inaugurale suivie d’une belle série de quatorze victoires d’affilée pour les protégés de Santini. Une purge nécessaire, donc.Ah ! ça c'est du match de gala ! Le Brésil de Ronaldo et Ronaldinho face à Zizou, des maillots d'époque, une ambiance formidable, un temps radieux... sur le papier, le centenaire de la FIFA avait tout pour être une réussite. Sur le papier. Car avec ces liquettes épaisses comme des cotes de maille et la chaleur, le joueurs sont rapidement cloués au sol et rien n'est à retenir de la première mi-temps. En seconde, retour des tuniques modernes, mais toujours pas du spectacle. Après tout, ce n'est pas pour rien si on se souvient uniquement du débordement de Bernard Mendy face à Roberto Carlos...Novembre, l'automne, le froid, la Grèce, un amical, Raymond Domenech, le public endormi, un triste hommage à génération 98-2000... Ça fait beaucoup de synonymes du mot « ennui » pour un seul match. Une tête plongeante de Thierry Henry pour prendre les devants sur les champions d'Europe en titre et puis plus rien. Si ce n'est une analyse d'après-match purement: «(lors de l'Euro 2004, N.D.L.R)» . De là à demander un remboursement pour ce non spectacle ? «» , continuait le metteur en scène des Bleus. Donc non.Malgré l'exemple précédent, il n'y a pas qu'en novembre qu'on s'emmerde au Stade de France. Car dès le mois de février suivant, c'est un nouveau four qui est proposé. Pour cette première opposition entre France-Argentine depuis 21 ans, avec un nouveau record d'affluence (79862 spectateurs), les Bleus sont attendus au tournant. Pourtant, ils se feront confisquer le ballon par les Argentins, qui feront le minimum par Javier Saviola. Ce match signera surtout le début de la fin pour David Trezeguet. Dans ce match forcément particulier pour lui, l'attaquant ne peut cacher son mal être dans le duo qu'il forme avec Thierry Henry, en étant sevré de ballons et en difficulté techniquement.Le dernier rendez-vous d’une année à oublier. Après l’échec à l’Euro 2008, les Bleus souhaitent finir sur une bonne note dans l’enceinte dionysienne face à l’Uruguay. Mais le public du Stade de France a le droit à une première période léthargique, l’équipe de Raymond Domenech ne sachant pas quoi faire du ballon. La suite ? Deux frissons signés Steve Savidan , le petit nouveau de 30 ans, auteur de deux retournés spectaculaires. C’est tout. Seule consolation : la premièredes Bleus depuis sept matchs. Pas mal pour une première cape, ce Hugo Lloris.De cette rencontre, l’histoire ne retiendra qu’une chose : la main de Thierry Henry. Une mimine pour servir le but de l’égalisation sur le plateau de William Gallas (1-1). Et permettre à l’équipe de France de gratter son ticket pour la Coupe du monde 2010. Une délivrance ? Une honte ? Un peu des deux, sûrement, mais surtout la conclusion d’un match d’une faiblesse abyssale. Zéro maîtrise de la part des Bleus après le succès à Dublin (1-0), une trouille indigne d’une sélection visant les sommets et une équipe irlandaise déterminée, volontaire, mais pas vraiment brillante. Super, les promesses avant l'aventure en Afrique du Sud.Au fond du seau. Pour le retour des Bleus au Stade de France après le cauchemar sud-africain au Mondial 2010 et la première à la maison pour le sélectionneur Laurent Blanc – qui avait commencé par une défaite en Norvège (1-2) en plein mois d’août -, l’opération rachat commence par un gros bide contre la Biélorussie. Les cadres du fiasco de Knysna absents, Blanc mise sur la nouveauté avec un duo d’attaque Hoarau-Rémy. Résultat : les Français ne trouvent jamais la faille et concèdent même un pion de Kislyak dans les derniers instants de la partie (0-1, 86). Et la rencontre se termine dans un concert de sifflets. La réconciliation attendra.Pour répéter leurs gammes avant un choc en Espagne, les Bleus se frottent au Japon à la maison. Une formalité ? Pas tout à fait. Les attaquants Benzema, Giroud, Ménez, Valbuena, Ribéry et compagnie multiplient les offensives maladroites. Avant de se faire punir dans les dernières longueurs par Kagawa pour un premier succès historique des Nippons contre la France. Le lendemain, Laurent Ruquier se gausse d'un photomontage de Kawashima avec quatre bras : «» Le début d'une petite crise diplomatique obligeant les membres du gouvernement à s'excuser auprès de leurs homologues japonais. La cerise sur le gâteau.Peut-être le seul match de l'ère Didier Deschamps dans cette liste, celui-ci préférant servir de bonnes grosses purges en province (cf France-Luxembourg, à Toulouse). Mais DD ne s'est pas loupé, se prenant le tapis lors du match le plus important au Stade de France depuis le 12 juillet 1998...