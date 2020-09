Top 10 : Pires publicités italiennes

Au mois de mars, les joueurs de la Juve ont participé à un spot publicitaire pour les pâtes De Cecco, leur partenaire officiel. La pub est ressortie ce mardi sur Twitter, et autant le dire : entre le jeu d’acteurs, le scénario et la mise en scène, c’est un véritable calvaire. Or, en Italie, les pubs ridicules avec des joueurs de foot sont presque une institution. Petit florilège des plus belles d’entre elles, et nos excuses d’avance au Cours Florent.

1. La Juventus al dente

2. Buffon et l’Amazone géante

3. Buffon et ses clones

4. L’eau de Naples

5. Hamšík à l’appareil

6. Montella au pays des jouets

7. Inzaghi en mode karakoé

8. Montolivo et la viande en boîte

9. Baggio fait le plein

10. Un président nu

Bonus. Drogba, passion Kinder

Par Éric Maggiori

Commençons donc par cette pépite pour ceux qui ne l’ont pas encore vue. Cinq joueurs de la Juve face caméra, Rabiot, Bentancur, Bonucci, Dybala et Ronaldo. Cinq variétés de pâtes, affublées chacune d’un numéro. Et chaque joueur qui défend son numéro, sans le moindre argument, juste en appuyant sur le fait que c’est la meilleure parce que c’est le numéro 10 ou le numéro 19. Le jeu d’acteur est horrible, le plan face cam aussi. Et Ronaldo se demande vraiment ce qu’il vient foutre ici.Le partenariat De Cecco-Juventus n’en est pas à son coup d’essai. Cette pub, avec notamment Blaise Matuidi, est aussi un petit bijou.Une femme géante en petite tenue, qui lance des rayons laser avec ses yeux façon Godzilla, qui avale des êtres humains et qui brise des missiles en deux. Une seule façon de la stopper : Gianluigi Buffon bien sûr. Le portier de ladébarque, la siffle (ok...), l’appelle juste, ce qui suffit à la séduire et à l’empêcher de tout détruire. Et ce spot est tout de même signé Puma.Décidément, Gigi Buffon est un adepte des publicités nulles. La preuve avec cette apparition dans une réclame pour Toys Center. Ou plutôt, la preuve avec « ces » apparitions, puisque le concept de la pub est tout simplement d’avoir cloné Buffon. Des Gigi dans les rayons, un Gigi à la caisse et un Gigi en Père Noël. De quoi faire des jolis cauchemars.Dans la famille, je voudrais le Napoli. Cette publicité pour les eaux Lete et Sorgesana a été réalisée à l’époque de Mazzarri et du trio Hamšík-Lavezzi-Cavani. Le pitch : Mazzarri présente un schéma tactique à son équipe, le tout avec des références à peine tirées par les cheveux à l’eau. Le clou du spectacle étant évidemment le moment où toute l’équipe crieen brandissant une bouteille d’eau.Hamšík a également tenté l’aventure solo. C’était dans un spot pour T-Com, un groupe de téléphonie mobile. Dans celui-ci, Hamšík doit juste passer un coup de fil à un gentil petit garçon appelé Dédé. Outre le scénario qui laisse à désirer, on se laissera envoûter par l’enthousiasme fou de Hamšík de parler au téléphone avec un enfant qu’il ne connaît pas.Après avoir cloné Gigi Buffon, Toys Center s’est attaqué à Christian Vieri et Vincenzo Montella. Si celle de Vieri est acceptable (et encore...), celle de Montella a certainement été tournée sous speed, tant le rythme est soutenu, aussi bien dans la diction que dans les images. Attention : il est déconseillé de visionner cette publicité si vous avez des tendances épileptiques.Peut-être l’une des pires publicités. On y retrouve un Pippo Inzaghi aux cheveux courts et en chemise kaki, aux côtés d’Alessia Ventura (une présentatrice TV) et de Francesca Lodo (une actrice et showgirl). Superpippo, en bon renard des surfaces, tente de briller auprès des deux demoiselles en vantant les mérites de Canta Tu, un karaoké façon SingStar. Le meilleur moment de la video étant l’instant où Alessia lui demande s’il fait partie de l’équipe nationale des chanteurs, et que Pippo lui répond juste avec unsuspicieux. Du grand cinéma.L’Italie est le pays de la bonne bouffe. C’est un fait. Mais alors, pourquoi donc faire de la promotion d'une viande en boîte qui ressemble à de la pâté pour chats ? C’est le pauvre Montolivo qui a dû s’y coller, et qui, en plus, a dû vendre son âme au diable en lâchant unau moment de déguster sa boîte dégueu. Pauvre maman, qui, elle, a dû lui cuisiner des bons petits plats pendant toute son enfance et qui se voit ainsi remerciée...Un Roberto Baggio portant le cuir, juste avant le Mondial 1994, voilà qui a de la gueule. C’était compter sans le jeu d’acteur terrible du Divin Codino, et du partenaire qui lui donne la réplique, un pompiste à lunettes un peu lourdingue. Ajoutez à cela un petit garçon qui demande à Baggio de lui remplir sa grille de Totocalcio, des espoirs plein les yeux, et vous obtenez une publicité 90s dans toute sa splendeur.Une publicité surréaliste qui met en scène George Weah. Déjà, le produit mis en avant s’appelle « Roberts Noir » , il s’agit de la ligne « Noir » des déodorants Roberts. Bon, passons. Quant au scénario : Weah marche dans un lieu de réception, nu, ce qui, visiblement, ne laisse pas insensibles les jeunes femmes qu’il croise. Puis il s’assoit à une table, en costard, et lâche un) à sa cavalière du soir. Voilà. Maintenant, dites-vous que cet homme est président d’une république.Ce n’est pas une publicité italienne, mais il est impossible de parler de publicité ridicule et de jeu d’acteur sans se revisionner une petite fois la légendaire réclame Kinder Bueno avec Didier Drogba. Une vraie sucrerie.