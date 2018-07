Top 10 : Pépites de Jimmy Briand en Ligue 1

Avec 85 buts en 385 matchs de Ligue 1, Jimmy Briand était jusqu’il y a peu le deuxième meilleur buteur en activité du championnat, derrière Edinson Cavani. Jusqu’il y a peu, puisque l’ancien Lyonnais vient de filer à l’Impact Montreal, en MLS. L’occasion de rejouer sa carrière française en dix pions.

Par Adrien Hémard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

11 janvier 2006, la France est toujours invaincue en finale de Coupe du monde et d’Euro, Le Mans est encore un club de Ligue 1 aux jeunes prometteurs, et Jacques Chirac termine son second mandat présidentiel. Ce qui n’a pas changé depuis, c’est l’adresse de Jimmy Briand sur les reprises de volée. Comme lors de ce Rennes - Le Mans, qui voit les Rouge et Noir s’imposer 1-0 sur une reprise limpide à ras de terre du sosie capillaire de Mickaël Tacalfred Avant de ridiculiser le Stade rennais avec l’EAG, Jimmy Briand a fait le bonheur du club des Pinault de l’époque Airness et Alexander Frei au début de l’ère Antonetti. En 2007, c’est Pierre Dréossi qui occupe le banc, avant de monter dans les bureaux. Et la saison commence fort, puisque au soir du 29 août, les Bretons réussissent le meilleur début de saison de leur histoire après une victoire à Auxerre 2-0. Victoire lors de laquelle Jimmy Briand caresse la lucarne droite d’une superbe enroulée.Chez les Gones, Briand n’a pas fait que délivrer les siens en toute fin de match lors du derby. Il a aussi assuré le spectacle. Comme lors de ce Lyon-Nancy parfaitement maîtrisé par les vice-champions de France, et remporté 4-0. Un festival, conclu par un bijou tout brillant. Sur un centre d’Anthony Réveillère, la recrue lyonnaise s’envole au deuxième poteau et enclenche un ciseau du droit qui file sous la barre.S’il a choisi de rejoindre l’Impact Montreal, c’est peut-être parce que Jimmy Briand a déjà brillé sur une pelouse de MLS. C’était un après-midi d’août 2012, à l’occasion du Trophée des champions contre Montpellier. Menés 2-1, les Gones voyaient leur septième Trophée des champions s’envoler, avant qu’ Alexandre Lacazette n'aperçoive Jimmy Briand esseulé au deuxième poteau. Un centre déposé plus tard, Briand régalait d’une reprise de volée limpide. Avant d’envoyer un nouveau ciseau improbable sur le poteau, et d’inscrire le penalty de la gagne lors de la séance de tirs au but. Déterminant.Corner de Clément Grenier , but de Jimmy Briand . En septembre 2013, ce genre de scène ne se déroule pas encore au stade du Roudourou, mais bien à Gerland. Et si elle concerne bien des rivaux du Stade rennais, ce ne sont pas les Guingampais, mais les Nantais qui se déplacent à Lyon. Menés 1-0, les hommes de Rémi Garde ont déjà renversé la situation lorsque Jimmy Briand accélère au premier poteau, et dévie le ballon d’une aile de pigeon tout en toucher qui assomme les Canaris.Le plus beau, le plus grand, celui qui lui a valu le surnom de «» auprès des supporters lyonnais, et un chant à sa gloire. Ce soir de novembre 2013, Lyon se déplace à Saint-Étienne pour un derby bouillant entre deux candidats à l’Europe. Si l’AS Saint-Étienne finira bien devant l’OL en fin de saison, ce soir-là les Gones terrassent les Verts à la dernière minute. Yoann Gourcuff contrôle côté gauche, efface Gradel d’un passement de jambe au ralenti, et trouve Jimmy Briand qui place une tête croisée dans le petit filet de Ruffier, à reculons. Le Chaudron s’éteint.Les derbys bretons plaisent décidément beaucoup à Jimmy Briand , tout autant que les gestes acrobatiques. Alors quand le FC Lorient se pointe au Roudourou un soir d’Halloween en 2015, l’ancien Lyonnais ne perd pas de temps. Dès le coup d’envoi, lui et ses partenaires terrifient la défense lorientaise d’une action collective conclue par un retourné de leur goléador, seul au point de penalty. Jimmy s’envole et claque sa reprise au sol. Guingamp mène 1-0 sur un bijou dès l’entame de match.Il n’y a pas qu’à Lyon que Jimmy Briand se baladait dans la défense stéphanoise. Trois ans après son but de la tête en toute fin de derby à Geoffroy-Guichard, l’ancien Rennais remet ça au Roudourou. Giresse et Jacobsen combinent côté droit, ce dernier enroule un centre qui ne peut que trouver la tête de son avant-centre. La suite, on la connaît : un coup de casque imparable qui trompe un Stéphane Ruffier impuissant, suivi d’une célébration « O-L » .Jamais deux sans trois (retournés). Quelques semaines avant son retourné contre Lorient, Jimmy Briand s’échauffait contre le Gazélec Ajaccio. À la suite d'un centre moyen – déjà de Jacobsen –, l’ancien Lyonnais, au duel avec un défenseur, parvient à se lever le ballon grâce à un contrôle raté. Pour rattraper le coup, il s’envole et déploie son ciseau qui surprend un Mauri aux mains bien molles.Derby encore, toujours de Bretagne. Formé à Rennes où il a passé sept ans, Jimmy Briand s’en tamponnait le coquillard lorsqu'il portait les couleurs du petit voisin guingampais. La preuve la saison dernière à la 89minute d’un derby remporté 2-0 par les Guingampais. L’action démarre encore côté gauche, avec un débordement de Camara qui fixe et envoie Traoré au tapis avant de centrer au cordeau dans la surface. Le reste est limpide : contrôle pied gauche en pleine rotation dos au but pour expédier le cuir dans le petit filet droit, le tout à une vitesse folle. Surpris, Koubek ne peut que s’en prendre à ses défenseurs, ridiculisés par la vivacité du buteur de 32 ans.