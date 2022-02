Top 10 : Parents gênants

Protégés par l’internat et la vie en vase clos des centres de formation, les footeux ont eu la chance de franchir l’adolescence sans jamais se faire afficher par leurs parents devant la grille du collège. Pour autant, leur statut ne les prémunit pas contre une bonne grosse honte parentale de temps en temps. À l'occasion de la sortie en kiosque du nouveau numéro de So Foot qui consacre un dossier aux parents de joueurs, découvrez un florilège de moments gênants. Voire très gênants.

Par Andrea Chazy et Éric Maggiori

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En mars 2019, alors que Moise Kean inscrit ses premiers buts sous le maillot de la Juve, son père, Biorou Jean, accorde un entretien lunaire à l’émissionsur Rai Radio1. Dedans, il confie être un grand admirateur de Matteo Salvini et de son parti d’extrême droite, la Ligue du Nord, avant de donner son avis sur la question des migrants :Un comble, quand on sait que lui-même a quitté la Côte d’Ivoire pour l’Italie... Une terre d’adoption à laquelle il semble très attachée, au point de vouloir la labourer.Tout de noir vêtu, le gaucher de la génération 1987 se pointe ce 27 juillet 2012 au siège de la FFF. Il est attendu par la commission de discipline, mais pas que. Il y a là aussi son père, Kamel, qui fulmine, et qui n’est pas venu pour implorer la clémence des commissaires. Dans le viseur du paternel : Michel Ouazine, l’agent d’Hatem.En pleine audition, les deux hommes en viennent aux mains. Le père du joueur tentera d’asséner un coup de boule au conseiller, puis le mettra au sol pour le frapper. Mais le coup de grâce sera bel et bien verbal :Ok, se faire rémunérer pour des visites guidées de Stamford Bridge alors que l’on est capitaine du club et piquer la femme de son coéquipier Wayne Bridge, ce n’est pas terrible, mais après tout, les chiens ne font pas des chats. On pourrait même dire que le défenseur iconique de Chelsea a baissé le volume de quelques crans, par rapport à Ted, son paternel. Un homme qui, en 2010, avait été condamné à une peine de prison de six mois avec sursis, après avoir été filmé en train de dealer de la coke dans les toilettes d’un bar à vin. Qui boit du vin à Londres, sérieusement ?Le jeune espoir de la Roma s’en était pourtant bien tiré, ce jour de février 2019, lorsque le programme satirique italien(Les Hyènes, en VO) s’est invité sur la banquette arrière de la voiture de sapour une interview mère-fils. Au menu : des questions plus ou moins gênantes sur son statut de « nouveau Totti » ou sur le nombre incalculable de selfies postés par sa génitrice sur Instagram... Et puis, voyant que le tandem est à son aise, l’envoyé spécial enclenche la seconde et demande à Francesca. Réponse ?La vérité, c’est qu’elle pensait qu’il était toujours question d’autoclichés pris à l’iPhone. Sacrés boomers.Aux Jeux olympiques, on ne rigole pas avec le protocole. Et le père de l’attaquante des Bleues l’a appris à ses dépens. Lors de l’édition 2012, l’équipe de France olympique affronte les USA, à Glasgow. Venu encourager sa fille, Thierry Le Sommer dégaine un drapeau de la Bretagne., comme il l’a ensuite raconté à. Problème : seuls les drapeaux aux couleurs des nations participantes ont le droit d’être brandis sur les lieux des compétitions olympiques. Les vigiles repèrent le clan familial et est à deux doigts d’exclure le papa du stade. Alors qu’il aurait simplement fallu prétendre qu’il s’agissait d’un drapeau américain en noir et blanc...Lors du Mondial 2018 en Russie, Maciej Szczęsny, père de, officie comme consultant sur le plateau de la chaîne TVP. Et autant dire que l’homme a lafacile. Alors que la Pologne a été battue d’entrée par le Sénégal (2-1), il tire à boulets rouges sur tout ce qui bouge... à commencer par son fils :Dommage que Christian Gourcuff n’ait pas été intervenant sur les plateaux télé en 2010.À deux semaines de la première finale de Ligue des champions de son fils face à Chelsea, la mère du prodige se rend à l’anniversaire d’une amie dans un club de strip-tease de Stockport, dans la banlieue de Manchester. Le prosecco coule à flots. Tous les mots clefs sont donc réunis pour que ça se termine en apothéose. Pour une sombre histoire de clope taxée, Claire Foden et sa pote Katie Skitt s’embrouillent. Une bouteille de vodka vole en éclats, et la dispute se transforme finalement en bagarre générale d’une trentaine de minutes :, détaille un témoin. Bilan des courses : Katie s’en tirera avec une ribambelle de bleus au visage et un rappel du vaccin contre le tétanos. À cause des traces de morsures sur son ventre.En 1927, Joseph Bican a 14 ans, joue pour le Hertha Vienne et n’est pas encore le meilleur buteur de l’histoire du football. Un jour, sous les yeux de sa maman, Ludmila, il se fait sécher par un adversaire et reste au sol. Ni une ni deux, la mère du jeune prodige voit rouge et débarque sur la pelouse comme une furie pour frapper le type en question... à coups de parapluie. Derrière ce coup de sang, qui semble tout droit sorti d’un film en noir et blanc des années 1920, se cache en réalité une histoire tragique. En effet, le père de Josef, František, était lui aussi footballeur pour le Hertha Vienne. En 1921, lors d’un match, il est victime d’un violent choc avec un adversaire. Son rein est touché. Il doit être opéré, mais refuse l’opération. Il décèdera quelques mois plus tard, laissant sa femme seule avec ses trois enfants. Alors, forcément, quand quelqu’un s’en est pris à son fiston, les mauvais souvenirs sont remontés. Et Ludmila n’a pas eu d’autre choix que de dégainer le parapluie.Nul ne peut dire si la mère de Fabrice Do Marcolino, ancien international gabonais, est fan de Pedro Almodóvar. Ce qui est sûr, en revanche, c’est qu’elle a pris à la lettre le titre de l’un de ses films les plus célèbres,Pour que son fiston, complètement mordu de foot, cesse de passer ses journées à jouer au ballon plutôt qu’à réviser, maman Do Marcolino va utiliser la manière forte :, a raconté l’ancien du Stade rennais (1999-2005) àCe qui aurait juste pu être une mauvaise blague de quelques heures a en réalité duré un mois entier.La punition a visiblement très bien fonctionné :Pione Sisto se souviendra longtemps de ce mois de décembre 2014. Élu meilleur joueur du championnat danois à tout juste dix-neuf ans, il obtient également la nationalité danoise à quelques jours de Noël à la suite du forcing du sélectionneur Morten Olsen. La cerise sur le gâteau arrive alors : le milieu offensif du FC Midtjylland, né à Kampala en Ouganda, est appelé pour la première fois avec les Espoirs danois. Sisto est aux anges, et ses parents, eux, au septième ciel. À tel point que pour fêter la nouvelle, Sisto père et mère décident d’interrompre la conférence de presse des U21 danois. Au programme : danse, habits traditionnels, chants, peintures corporelles et une belle photo avec le fiston torse nu - et un poil gêné - devant une assistance incrédule. On comprend maintenant pourquoi le Danemark est le pays le plus heureux au monde.