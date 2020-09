Top 10 : Matchs perdus sur tapis vert

Exclusions, joueurs non qualifiés, panne de VAR, envahissement de pelouse : pour vous, on déroule le tapis vert.

Hellas Vérone – AS Rome

SC Bastia – Lyon

PSG – Steaua Bucarest

SM Caen – JS Longuenesse

Lincoln Red Imps – FC Pristina

Wydad Casablanca – Espérance de Tunis

Red Star – Gazélec Ajaccio

Bolivie

Cadix – Real Madrid

Jura Sud – Louhans-Cuiseaux

Par Tom Dépériers

Des romains ambitieux se rendent à Vérone pour le retour du championnat italien. Tenus en échec sur la pelouse, ils seront privés du point du nul trois jours plus tard. Pourquoi ? Pour une boulette qui ferait rougir plus d’un club de district. Le milieu Amadou Diawara est inclus dans la liste des moins de 23 alors qu’il a justement fêté ses 23 ans quelques mois auparavant. Pourtant éligible, il ne faisait plus partie de la bonne liste. La (grosse) boulette.A cinq journées de la fin du championnat, le SC Bastia est au bord du gouffre. Lanterne rouge du championnat, l’espoir est encore permis si les Corses obtiennent quelque chose contre des Lyonnais encore en course pour la Ligue des Champions. Mais dès l’avant-match, les esprits s’échauffent dans les travées d’Armand Cesari. La provocation de Memphis Depay est de trop. Plusieurs dizaines de supporters déboulent sur la pelouse pour en découdre alors que le score est de 0-0. Deux semaines plus tard, le verdict tombe. La LFP donne victoire au lyonnais sur tapis vert et les bastiais devront jouer leurs deux prochains matchs loin de chez eux. Ils seront relégués à l’issue de la saison.Il fut un temps (pas si lointain) où le PSG était du bon côté des remontada. Le 13 août 1997, le PSG est défait (2-3) à Bucarest pour le match aller du tour préliminaire de Ligue des Champions. Dommage que l’hydre tricéphale Denisot, Gomes, Bats ait cru bon d’aligner Laurent Fournier, pourtant suspendu. Sur tapis vert, les roumains prennent une avance qui paraît décisive (3-0). Une décision qui ne fait que renforcer la hargne des parisiens. Au retour, les compères de Raï écrasent les roumains (5-0) grâce à un triplé de Raï et des buts de Florian Maurice et Marco Simone. Quand est-ce que ce caractère, cette âme parisienne s’est faite la malle ?Les dirigeants caennais n’ont pas assez joué à Football Manager. Dommage, ils auraient appris que les clubs doivent présenter au moins sept joueurs ayant pris part aux deux matchs précédents. Les normands croient bon de n’en amener que six. Et si sur le terrain, ils assurent leur rang (4-0) face à un club de PH (8ème division), la commission de la FFF les disqualifient quelques jours plus tard. La JS Longuenesse passe mais est sorti au tour suivant par l’AS Vitré (CFA). Un coup pour rien.Covid à la folie. Si plusieurs clubs ont été déclarés perdants sur tapis vert cette saison à cause de trop nombreux cas de Covid, le FC Pristina a fait fort. Les kosovars ne sont pourtant pas délaissés par l'UEFA. Après que sept joueurs soient déclarés positifs, le match est reporté. En incapacité de trouver suffisamment de joueurs, ils obtiennent même une dérogation. Ils pourront jouer avec onze joueurs prêtés pour l’occasion par d’autres clubs kosovars. Dommage que huit des joueurs choisis soient également testés positifs la veille du match. Double déception.VAR de colère. Le 31 mai 2019, tout reste à jouer après une finale aller de Ligue des Champions terminée par un match nul (1-1). Au retour, les casablancais pensent ouvrir le score avant que l’arbitre refuse le but. VAR ? Non, l’assistance vidéo à l’arbitrage est en panne. Ulcérés, les marocains quittent la pelouse sans autre forme de procès. Interruption, échauffourées, discussions entre les dirigeants, rien n’y fait. Le 7 août, trois mois après, les tunisiens sont couronnés champions d’Afrique malgré les nombreux recours déposés. Le match le plus long.Têtu comme un corse. Relégué sportivement en National la saison précédente, les ajacciens demandent la relégation administrative de Sochaux, en grande difficulté financière. Ils menacent de ne pas se présenter sur la pelouse du Red Star, pour le retour du championnat, s’ils n’obtiennent pas réparation. Et bien sûr, ils s’exécutent. Le Red Star attend les quinze minutes règlementaires, Sébastien Renot va même marquer dans le but vide. L’arbitre met fin à cette mascarade. Les corses perdent le match sur tapis vert et resteront en National.L’affaire Nelson Cabrera. Lors de ses matchs contre le Pérou et le Chili comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, les boliviens croient bon d’aligner Nelson Cabrera, un paraguayen. Alors que le règlement exige cinq années de résidence dans un pays avant de pouvoir le représenter, Cabrera n’est arrivé que depuis quatre ans. Une naturalisation hâtive qui coûte cher. Le Chili fait appel et obtient réparation. Ironie de l’histoire ? Le Chili obtient deux points tandis que le Pérou en obtient trois suite à leurs résultats contre la Bolivie. Le Chili termine sixième, synonyme d'élimination, à égalité avec... le Pérou. Fallait pas cafter.Personne ne semble pouvoir arrêter le Real Madrid de Rafa Benitez. Surtout pas Cadix. Et comme prévu, ce sont bien les Merengues qui s’imposent en Andalousie grâce à un doublé d’Isco et un but de Cheryshev (1-3). Ce même Cheryshev suspendu la saison dernière avec Villarreal en Coupe du Roi. Ce même Cheryshev non éligible pour ce match. Malgré plusieurs recours, le Real est éliminé sur tapis vert.Le match le plus cours. Obligés par de nombreux tests positifs au Covid-19 de se rendre à huit sur le terrain de Jura Sud, Louhans-Cuiseaux espère peu de ce match. Mais la douleur des Louhannais sera de courte de durée. 52 secondes après le coup d’envoi, un des visiteurs se blesse. Louhans-Cuiseaux est réduit à sept, l’arbitre arrête le match. Il sera donné sur tapis vert aux jurassiens.