Top 10 : Maillots jaunes du foot

Le Tour de France 2019 démarre ce week-end à Bruxelles. Parce que grimper le col du Galibier, c'est costaud, mais la Ligue des champions, c'est autre chose en matière de sommet : voici dix tuniques jaunes mythiques, du Brésil à Montbéliard.

Par Florian Lefèvre

Des trois Coupes du monde remportées par Pelé, le maillot qui reste dans les mémoires est celui de Mexico 1970. La colorisation des écrans y est pour beaucoup, la majesté de l’équipe aussi. Il y a Pelé, mais aussi Carlos Alberto, Rivelino, Jairzinho, Tostão dirigés par Mário Zagallo. Après avoir survolé la compétition, laécrase 4-1 l'Italie en finale. Un maillot jaune, un col rond vert et un badge sur la poitrine : la tunique d’un dieu du foot.Tout comme le PSG a eu ses maillots RTL inoubliables, le FC Nantes a écrit son histoire avec le flocage Europe 1. D'Henri Michel à José Touré, les Nantais remportent trois titres de champion (1976-1977, 1979-1980, 1982-1983) avec leur énorme « 1 » floqué en oblique sur le jaune canari lors des périodes 1976-1983, 1985-1988 et 1989-1990. La classe absolue étant la version manches longues et ses trois bandes jaunes sur fond vert.Après avoir arboré de longues années un maillotsur la scène européenne, la Juve de Platini s’habille en jaune légèrement orangé lors de sa campagne européenne 1983-1984. Un maillot à col pelle à tarte bleu, avec un logo Kappa et deux étoiles (récompensant leurs 20 titres de champion) qui surmontent la cocarde vert, blanc, rouge (symbole de leur victoire en Coupe d’Italie l’année précédente). À eux la victoire en Coupe des coupes avec ce maillot aux couleurs - jaune et bleu - de la ville de Turin.Il y a le logo : le; l’équipementier : Umbro ; et il y a le sponsor : Crown Paints. Les ingrédients de ce qu’on appelle aujourd’hui une magnifique tenue vintage. Le maillot est jaune – une couleur apparue pour la toute première fois sur un maillot de LFC en 1956 – comme pour symboliser l’âge d’or du club à l’époque où il enchaînait les titres de champion d’Angleterre et les Coupes d’Europe au rythme où ses fans descendaient des pintes. Quelle autre tunique raconte mieux les années 1980 que ce kitde Liverpool ?Parce que le sous-marin jaune. Et parce que Forlán, Sorín, Riquelme... Villarreal mérite d'être cité. Cette saison-là, le club de la banlieue de Valence se hisse dans le dernier carré de la Ligue des champions, mais l’aventure s’arrête quand Jens Lehmann repousse un penalty duargentin qui aurait pu envoyer les deux équipes en prolongation. D’ailleurs, Arsenal se fera battre par le Barça en finale en portant un maillot jaune.En attendant de savoir si la DNCG va confirmer ou non en appel la rétrogradation administrative de leur club en National 3, les supporters du FC Sochaux peuvent toujours ouvrir la boîte à souvenirs s’ils veulent retrouver le sourire et des moustaches familières. Saison 1981-1982, le podium de Division 1 est le suivant : 1, AS Monaco ; 2, AS Saint-Étienne ; 3, FC Sochaux. Les Lionceaux ont le fauve du logo Peugeot au milieu du jaune barré par de fins liserés bleus. Un temps où les propriétaires de la firme automobile préféraient les montées de balle de Bernard Genghini à la « montée en gamme » de la marque.Ce 26 mai 1989, à Anfield, Liverpool, qui reçoit son dauphin Arsenal, est promis au titre de champion. Sauf s’il se fait battre par au moins deux buts d’écart. Lessont menés 1-0 à la fin du temps réglementaire, ils sont sur le point d’être sacrés champions d’Angleterre. Jusqu’à ce que Michael Thomas plante le deuxième but des Gunners à la 91e et exulte d’une galipette avant. Son exter’ du droit sacre Arsenal et fait passer à la postérité ce maillotdoré à manches bleu marine, avec le canon sur le cœur. Une cassette vidéo à dépoussiérer dans un enregistreur JVC, évidemment.L’été dernier, lors de la Coupe du monde en Russie, la Colombie portait une tunique jaune ornée de formes rouges et bleues. Des formes qui donnaient au maillot une touche précolombienne (du nom des civilisations qui peuplaient le continent américain avant l’arrivée des conquistadors). Un maillot directement inspiré de celui porté par lesau Mondial 1990 en Italie. L’original est irremplaçable, pour ses manches amples, parce qu’on le rentrait alors dans un minuscule short et qu'il était sur le dos de Carlos Valderrama.L’origine de la mode des « Stabilo » , c’est lui. On peut le trouver exécrable, mais il a le mérite d’être le pionnier des maillots fluo qui pulluleront ensuite du Barça à Chelsea, en passant par l’OL (lade Juninho face à Valdés...). Un vêtement qui raconte le Borussia Dortmund des 90s avec un grand C, comme Champions d’Europe lors de la saison 1996-1997.Deux diagonalessur un fond jaune citron : la définition de la classe barcelonaise à la sauce batave des années 1970.