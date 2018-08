Top 10 : Libres comme l’air

À dix jours de la fin du mercato, certains noms sont encore sur la liste des joueurs libres de tout contrat. Des bons plans, des arnaques, des mystères... De quoi faire le point sur les principaux profils à disposition.

4. Yaya Touré

10. Serge Gakpé

Par Antoine Donnarieix

À 37 ans, il annonçait fin juillet sur Instagram qu'il n'avait pas pris sa retraite. Laissé libre par Aston Villa à la suite de sa pige d'un an chez les, son riche palmarès (une C1, une C3, cinq championnats d’ Angleterre , quatre coupes d’Angleterre et trois League Cup) peut donc encore grandir.En Championship, l’ancien capitaine dess’est farci 36 matchs toutes compétitions confondues en étant toujours titulaire, le tout pour perdre contre Fulham à Wembley lors de la finale des play-offs (0-1). Malgré cette fin tragique, Terry semble assez solide pour enchaîner une saison supplémentaire à haut niveau. Après tout, Vitorino Hilton est toujours un excellent stoppeur du MHSC à bientôt 41 ans.: Beşiktaş, Olympiakos ou les Los Angeles Galaxy aux côtés de Zlatan. Un peu d’exotisme pour un Anglais, ce serait une belle histoire.Parce que la Juventus s’est mise d’accord avec son milieu de terrain pour le libérer avant la fin de son contrat initial, prévu jusque juin 2020. Après 25 années de bons et loyaux services, le Transalpin peut aller voir ailleurs. Le mercato italien bouclé depuis vendredi dernier, Marchisio ne trahira pas saen s’engageant pour une autre écurie de Serie A. Un homme de valeurs.Ce n'est un secret pour personne : l’ancienn’est pas en forme olympique. En témoigne sa saison 2017-2018 liées aux blessures, où il ne participe qu’à vingt rencontres sur l’exercice complet. Recruter Marchisio peut constituer une belle affaire comme un échec cuisant. Pile ou face, en somme.AS Monaco Galatasaray ou tout autre club prêt à lui offrir une place de choix.Le FC Porto a laissé filer ce défenseur central, après une saison souvent passée sur le banc de touche puis bouclée par un claquage tendineux. Un joueur en perdition ? Que nenni, puisque Reyes, non sélectionné pour la Coupe du monde 2018 à la suite de cette blessure, est un international mexicain confirmé (55 sélections).Pour donner du tonus au sein d’une défense en manque de vigueur, les 25 printemps de Reyes apparaissent comme une bouffée d'air frais. Tout juste auréolé du titre de champion du Portugal , il peut toujours être utile à une équipe de Ligue 1.Girondins de Bordeaux , Olympique lyonnais ou Benfica Lisbonne. Histoire de montrer que le FC Porto s'est bien trompé sur la marchandise.Parce que Pep Guardiola ne comptait plus sur lui depuis sa prise de poste il y a deux ans. À 35 ans, le quadruple meilleur joueur africain de l’année (2011, 2012, 2013, 2014) reste une recrue de poids issue des. Et qui sait, le phœnix peut toujours renaître de ses cendres pour un dernier tour de piste...» Son agent Dimitri Seluk, en juin dernier. Le mercato anglais bouclé, on verrait bien Yaya faire son retour en France dans les mêmes conditions. Olympique de Marseille , Olympique de Marseille ou Olympique de Marseille. Il faut bien trouver un remplaçant à Zambo Anguissa, non ?Parce que son expérience à Antalyaspor s’est terminée en janvier dernier, au bout de cinq petits mois passés au club. Depuis ? Pas de nouvelle écurie pour l’international tricolore.Après avoir entretenu des relations complexes avec Guardiola à City, déçu lors de son prêt au FC Séville de Sampaoli et claqué la porte de la Süperlig, recruter Nasri semble être un pari à haut risque. On espère vraiment qu’il s’est entraîné à la salle de sport et que la chicha était bien rangée au fin fond de ses affaires. Sinon, gare au flop...: Les Tigres de Monterrey pour distribuer des caviars à Gignac, Amiens si le salaire est revu à la baisse ou Al-Nasr.Parce que son contrat avec le PSG est arrivé à son terme en juin dernier. Homme à fort caractère, HBA n’a pas voulu quitter son «» pour satisfaire les besoins d’un autre club sur le globe. Bien dommage vu son talent hors norme balle au pied.Revoir Ben Arfa fouler les pelouses de Ligue 1 serait sans aucun doute une excellente nouvelle pour le championnat, l’ OGC Nice peut le confirmer. Le natif de Clamart pourrait faire le bonheur d’un promu, d’un club de milieu de tableau ou même d’un ancien employeur qualifié pour la prochaine C1.: Le Stade de Reims , le Stade rennais ou l'Olympique lyonnais. Il faut bien trouver un remplaçant de qualité à Amine Gouiri...Les dirigeants du Genoa , qui l'avaient recruté en décembre dernier, n'ont pas voulu prendre de risque à cause du lourd passif de l'international italien avec les blessures (quatre ruptures des ligaments croisés, tout de même). Dès lors, son aventure génoise s'est arrêtée en juin.Titulaire une seule fois sur ses dix apparitions la saison passée, Pepito Rossi s'est offert un but lors de la défaite contre la Fiorentina , un de ses nombreux anciens clubs (2-3). En clair, voilà un attaquant de soutien toujours utile pour des bouts de match. Frosinone , Valladolid ou le FC Dallas, histoire de renouer avec ses origines italo-américaines.Après 17 années passées à Aston Villa , l'ancienne fusée anglaise va devoir trouver refuge ailleurs que dans son propre royaume, sous peine d'annoncer une retraite sportive précoce. Pour un homme né à Birmingham, le défi s'annonce énorme.Passer la frontière anglaise peut avoir deux effets sur sa personne : soit un malaise profond, soit une seconde jeunesse. Vu la capacité des Anglais à s'exporter, la première option semble la plus probable. Lille pour offrir à Laurent Paganelli une nouvelle opportunité de perfectionner son anglais, ou Fenerbahçe pour se griller le cerveau.Parce que plus grand monde ne veut lui faire confiance. Des crises d'ego à droite, des embrouilles de vestiaires à gauche... À 29 ans, le natif de Martigues semble avoir déjà utilisé tous ses jokers pour continuer à jouer au football.En 2018, Yohan Mollo s'est fait lourder de Fulham après six matchs de Championship et cinq mois bien tristes passées outre-Manche. Fin avril, il signe à Al-Rayyan, mais quitte le club début juillet. Un parcours chaotique.: Quitte à être amateur d'expériences de courte durée, autant en profiter pour faire le tour du monde. Alors Yohan, plutôt Thaïlande ou Australie cette fois-ci ?Parce que son aventure avec Amiens ne durait pas plus d'une saison. Dès lors, l'international togolais de 31 ans peut envisager un nouveau challenge, en France ou à l'étranger.Avec trois buts et trois passes décisives en trente matchs de Ligue 1, son apport dans le collectif du promu était important pour lui permettre l'obtention d'un maintien loin d'être acquis à l'avance. Et si le bon Serge s'offrait maintenant un passage par la Ligue 2 pour viser la montée ? Le Havre ou Lorient . Un club avec de l'ambition, quoi. Ludovic Obraniak , Balázs Dzsudzsák, Isaac Cuenca , Benoît Assou-Ekoto, Modibo Maïga Dieumerci Mbokani , Lacina Traoré...