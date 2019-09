Top 10 : les plus gros dép' du foot

Ce vendredi, les Gaziers d'Ajaccio ont rendez-vous à Dunkerque. Soit 1 123 kilomètres, si vous êtes un oiseau, pour jouer un match de foot. Une belle diagonale qui en appelle d'autres. Sélection spéciale déplacements. Ou « dép' » , comme disent les vrais.

Le plus gros dép' de la saison

Le plus gros dép' de Ligue 1

Le plus gros dép' d'Europe

À new record will be set when Kairat Almaty travel 5,947km west for a @EuropaLeague play-off opener against Bordeaux! pic.twitter.com/TDYf7Sr6mZ — UEFA.com (@UEFAcom) August 14, 2015

Le plus gros dép' d'Amérique

Le plus gros dép' d'Afrique

#IchavaNhoroondo:HISTORY MADEThe 1st and ONLY human being to COMPLETE a journey by ROAD from #CapeToCairo fo a sporting tourney is a proud Zimbabwean named ALVIN ZHAKATA RT if u wer alive wen this happened. @robertmarawa @Chakariboy @edmnangagwa @ChickenInnZW @zororophumulani pic.twitter.com/eLnVYaSZJM — Aluvah_Legacy (@AlvinZhakata) July 10, 2019

Le plus gros dép' d'Asie

Le plus gros dép' d'Océanie

Le plus gros dép' du monde

Le plus gros dép' en masse

Le plus gros dép' balle au pied

Vidéo

Par Eric Carpentier

Disons les choses clairement : parmi les matchs programmés cette année dans notre belle France, le déplacement le plus long n'est pas celui de ce vendredi entre Dunkerque et Ajaccio. Non, il faudra attendre début novembre pour voir les Ajacciens – les autres, ceux de Ligue 2 – aller attraper une pneumonie à Guingamp. 1186 kilomètres pour un duel Ronny Rodelin-Jérémy Choplin ? C'est la vie que Loïc a décidé de mener ( aller-retour, depuis Montluçon ).Si proche et pourtant si loin, il a eu lieu à quatre reprises entre 2011 et 2013 : le déplacement d'Ajaccio à Brest, et inversement, constitue un record hexagonal en la matière du haut de ses 2520 bornes aller-retour. Résultats : 1-1, 0-0, 1-1, 1-0, soit plus de 2000 kilomètres par but. Bonjour le bilan carbone.Les Girondins ont bien tenté le coup en août 2015, en allant jouer des barrages à Almaty, Kazakhstan. 5950 kilomètres pour envoyer l'équipe B en Ligue Europa, l'idée est discutable, mais moins que ces 7000 kilomètres et des brouettes pour un 0-0 en deuxième division russe. C'était Kaliningrad-Vladivostok. À vous Bordeaux.Ce n'est pas le pays de Poutine, mais presque. Le Canada en tient une belle lorsque le Pacific FC se rend chez les HFX Wanderers. Car pour aller de Victoria, Colombie-Britannique, à Halifax, Nouvelle-Écosse, il faut planer 4485 kilomètres au bas mot. Et hop, un record pour la toute nouvelle Canadian Premier League. Toujours ça de pris à la MLS.Il y a quelques beaux déplacements en Afrique, mais le meilleur est à mettre à l'actif d'un homme seul. Il s'appelle Alvin Zhakata, il est zimbabwéen et, cet été, il s'est farci un Le Cap-Le Caire par voie terrestre pour assister au match d'ouverture entre l'Égypte et son pays. 10 000 kilomètres et 44 jours de route pour, évidemment, arriver en retard. La liberté ne connaît pas de frontières. La ponctualité, en revanche...Il paraît que la Chinese Super League veut être plus grosse que le bœuf. Qu'elle commence par rivaliser avec la GO-JEK Traveloka Liga 1. Vous l'avez deviné, c'est en Indonésie que se joue le match le plus loin. D'un côté Jayapura, province de Papouasie, île de Nouvelle-Guinée. De l'autre Medan, province de Sumatra du Nord. Entre les deux, 4723 kilomètres. Bien sûr, vous n'avez pas manqué d'observer que le PSMS Medan est descendu en Liga 2 en 2018. Mais attendez que le Persiraja Banda Aceh accède enfin au top niveau : franchie, la barrière des 5K ! Que Xi Jinping vienne les chercher.Comme si l'Australie n'était pas assez grande toute seule, la A-League intègre également la Nouvelle-Zélande. En conséquence de quoi on se retrouve avec un joli match opposant, coin Ouest, le Perth Glory,, coin Est, le Wellington Phoenix. 5260 kilomètres pour 90 minutes de jeu, mais ce n'est pas encore la chose la plus invraisemblable de cette rencontre. Ce qui est vraiment fou, c'est que les supporters des deux clubs entretiennent une rivalité, un peu comme si les tribunes du FC Porto et de l'Impact de Montréal ne pouvaient pas s'encadrer. Le nom du match ?, évidemment.Qui c'est les plus forts ? Évidemment c'est les Outre-mer. Chaque année ou presque, le record du déplacement le plus long appartient à la France aux alentours du 7tour de Coupe de France. C'est le moment choisi par les club polynésiens ou calédoniens, entre autres, pour rejoindre la compétition. Et le record est pour Trélissac, qui s'est envoyé un gros 17 000 kilomètres pour aller jouer l'AS Magenta, à Nouméa. Un séjour express en Nouvelle-Calédonie, une victoire 3-0 et une qualification à fêter au retour : parfois, la vie est dure.Pas de géographie sans histoire. Il faut remonter près de 33 ans dans le temps pour voir le plus gros déplacement de l'histoire. Nous sommes au Brésil, au Maracanã exactement, et ce jour-là, plus de 70 000 supporters des Corinthians ont fait le trajet de São Paulo à Rio de Janeiro pour garnir les travées du mythe. À l'origine, un pari du président de Fluminense, selon lequelserait incapable de remplir la moitié du Maracanã. Perdu : non seulement l'invasion corinthiane est entrée dans le, mais en plus les Corinthians ont sorti Fluminense aux tirs au but. Comme quoi ça aide, de jouer à domicile.C'était en 2012. L'Anglais Matt Wolstenholme se met en tête de battre le record du monde de distance parcourue en jonglant. Cinq heures, 20 kilomètres et quelque 36 000 jongles plus tard, c'est fait. L'histoire ne dit pas s'il a réussi à relever la tête depuis.