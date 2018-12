Top 10 : Les plus beaux buts de 2018

Frappes lointaines, reprises de volée, retournés acrobatiques, festivals individuels, bijoux collectifs... De l’Amérique à l’Europe, de l’Asie à l’Afrique en passant par l'Océanie, l’année 2018 s’est montrée généreuse en buts exceptionnels. Voici un top des réalisations les plus savoureuses.

10 – Cristian Ferreira, River Plate-Aldovisi (1-0), 27 octobre 2018

Vidéo

9 – İlkay Gündoğan, Manchester City-Manchester United (3-1), 11 novembre 2018

Vidéo

8 – Mohamed Salah, Égypte-Swaziland (4-1), 12 octobre 2018

Vidéo

7 – Ricardo Quaresma, Iran-Portugal (1-1), 25 juin 2018

Vidéo

6 – John McGinn, Aston Villa-Sheffield Wednesday (1-2), 22 septembre 2018

Vidéo

Vidéo

4 – Benjamin Pavard, France-Argentine (4-3), 30 juin 2018

Vidéo

Vidéo

2 – Riley McGree, Newcastle Jets-Melbourne Nets (2-1), 27 avril 2018

Vidéo

Vidéo

Bonus : Andrés Iniesta, Jubilo Iwata – Vissel Kobe (1-2), 11 août 2018

Vidéo

Ils méritent de figurer au tableau d'honneur :

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au Monumental de Buenos Aires, Cristian Ferreira attend la 56minute de jeu pour inscrire l’unique but du match. Et quel but : prise de balle impeccable côté gauche, quatre touches de balle supplémentaires pour réaliser un petit pont sur l’adversaire venu à sa rencontre, puis une violente frappe qui termine dans la lucarne du pauvre Luciano Pocrnjic. Un délice.Avant, il y avait les 24 passes consécutives de l’ Argentine de José Pékerman ponctuées par le but d’ Esteban Cambiasso au Mondial 2006. Voici désormais les 44 passes consécutives du City de Pep Guardiola contre le rival MU. Une action folle au terme de laquelle Bernardo Silva sert İlkay Gündoğan qui fusille David de Gea de près et installe lesen tête de la Premier League.Contre la modeste équipe du Swaziland, le récent sixième au classement du Ballon d’or 2018 s’est fait plaisir en envoyant un corner rentrant sous la barre du malheureux Sandanzwe Mathabela. Voilà comment parfaitement conclure la première période des Pharaons qui mènent 4-0 à la pause. Et avec style, s’il vous plaît.Pour leur dernier match de poule du Mondial 2018, les champions d’Europe en titre affrontent l’ Iran et ne parviennent pas à trouver l’ouverture. C’était compter sans unede Quaresma parfaitement exécutée et qui termine sa course dans le petit filet opposé d’ Alireza Beiranvand . Suffisant pour qualifier le Portugal dans le tableau final.Dans cette neuvième journée de Championship 2018-2019, lessont menés au score, mais vont trouver l’ouverture grâce à un modèle de reprise de volée. Grâce à sa jambe gauche à l’horizontale et un bon appui sur son pied droit, McGinn envoie un missile rectiligne vers la lucarne adverse. Il s’agit là du tout premier but du bonhomme pour son employeur. Difficile de rêver d’une meilleure première fois.C’est sans doute une maigre consolation pour Dimitri Payet , finaliste malheureux de la Ligue Europa avec l’OM et absent de la Coupe du monde 2018 pour une blessure lors de cette même finale maudite contre l’ Atlético de Madrid, mais c’est une consolation quand même. En quart de finale retour de C3, l’international tricolore emballe la partie grâce à un enchaînement passement de jambe / accélération / frappe de l’extérieur du pied. Un bijou qui sera bien évidemment élu plus beau but de la Ligue Europa 2018-2019.C’est ce que l’on peut appeler une entrée en jeu décisive. Pour la finale de la Ligue des champions 2017-2018 à Kiev, Gareth Bale entre sur la pelouse à la place d’ Isco alors que le Real Madrid et Liverpool sont à égalité au tableau d’affichage. Trois minutes plus tard, le Gallois reçoit un centre venu de la gauche de Marcelo et claque un fantastique retourné acrobatique. Un but décisif qui permet aux Madrilènes de prendre le large et de s’adjuger leur troisième C1 consécutive. Même Cristiano Ronaldo n’en croit pas ses yeux, c’est dire.Pour le compte de la demi-finale des play-offs de la A-League australienne, les Newcastle Jets doivent revenir au score après avoir concédé un but en première période. Peu avant l’heure de jeu, Riley Patrick McGree réalise une prouesse exceptionnelle en une seule touche de balle, à l’aide d’un tir aux airs de coup du scorpion parfaitement exécuté dans sa course vers le but. La balle prend une trajectoire lobée, idéale pour tromper Dean Bouzanis et remettre son équipe dans le bon sens de la marche. Un but génial, logiquement nommé pour le prix Puskás 2018.Qui de mieux qu’un quintuple Ballon d’or pour inscrire le plus beau but de l’année ? En quart de finale de la Ligue des champions 2017-2018, le Real Madrid est en train d’infliger une démonstration de force à la Juventus . D’abord sauvée du naufrage grâce à une parade de Gianluigi Buffon , la Vieille Dame va s’incliner devant la beauté du ciseau retourné de Cristiano Ronaldo . Un centre de Dani Carvajal , une détente monstrueuse pour se donner de l’altitude et un geste technique réalisé dans les règles de l’art. Monument du football mondial, Buffon ne peut que constater les dégâts. Beaux perdants, les supporters turinois vont même applaudir CR7 dans la foulée de ce but fruit de son travail.Parce qu’une douceur asiatique deest toujours la bienvenue.le 500but de Zlatan Ibrahimović dans sa carrière professionnelle, Memphis Depay contre le PSG , Étienne Didot contre l’AS Monaco , Ousmane Dembélé contre Tottenham Olivier Giroud contre Southampton Ciro Immobile contre Cagliari Aaron Ramsey contre Fulham Edinson Cavani contre la Tchéquie, etc.