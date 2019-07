Top 10 : Les meilleurs noms de clubs inscrits au Vrai Foot Day

La première édition du Vrai Foot Day, journée du foot amateur à la française, a lieu le 13 octobre prochain dans tout l'Hexagone. Et parmi les plus de 800 clubs déjà inscrits à l’événement, certains noms méritent clairement le coup d'œil. Petit tour d'horizon.

Summer Club Valenciennes (D2)

Rouen Sapins Football Club (R2)

Projet du Rouen Sapins FC pour le Vrai Foot Day 2019

AS Pyramide de Lanfains (D3) :

AS des Diables du Juch (D2)

Les Écureuils du pays de Monts (R3)...

... Et ceux de Plogonnec (R3)

FC Coteaux du Vignoble (R3)

Pouzauges Bocage FC (National 3)

Borussia Valence FC (D5)

AS des Indochinois/Eurasiens du Cher (D2)

Si l’on vous dit Summer Club, vous pensez soleil, plage, grosses basses et shooter de tequila. Mais le vrai Summer Club le plus bouillant se trouve à Valenciennes et n’a rien de tout ça, l’été étant même sa période de repos : on parle simplement d’un club de foot qui a trouvé son nom dans les péripéties des étudiants de l’université valenciennoise des Tertiales il y a 50 ans. «, explique Maxence Levant, joueur de l’équipe fanion."Le Summer". » Quand on ne découvre pas des carrières souterraines sous son terrain , l’obligeant à déménager, le Summer joue d’ailleurs toujours à coté de la fac, et ça a son avantage : «» Ne reste plus qu'à le renommer « International Summer Club » .Le quartier des Sapins, qui compte près de 10 000 habitants, est le plus grand de la ville de Rouen. Et depuis 1925 et la naissance de ce qui s’appelait alors l’US Les Sapins, il a toujours eu sa place dans le nom de ce club. «, témoigne son président Samy Bouguern.» . Le quartier Lombardie, situé juste à côté, a lui aussi toute sa place dans l’identité du Rouen Sapins Football Club : «» À quand le Milan Normandie Associazione Calcio ?Des pyramides en plein cœur des Côtes d’Armor ? Pas de panique, Jean-Sébastien Raoul, le secrétaire de ce petit club d’une quarantaine de licenciés, a l’explication : «(322, N.D.L.R.). Après la Paz , Neymar se risquerait-il à fouler la pelouse lanfinoise ?La commune du Juch et ses 900 âmes sont principalement connus pour la statue d'un diable, terrassé par Saint Michel, que l’on a érigée dans son église (qui, elle, est classée monument historique depuis 1916). Quoi de plus normal que le club en fasse son identité ? «» , témoigne l’un des deux Nicolas Hascoet de l’organigramme. Car il n’y a pas que dans le choix de sa mascotte que le Juch se démarque. «» , ajoute notre interlocuteur. Une sacrée diablerie, pour le coup.Qu’est-ce qui est bien passé par la tête des fondateurs de ce club vendéen regroupant trois bourgades (Notre-Dame-de-Monts, Saint-Jean-de-Monts et La Barre-de-Monts) ? Tout ça datant de 1927, les explications sont un peu floues. «, précise Mathieu Bonnamy, joueur de la réserve et community manager"Quel est l’animal qui fait le plus peur ? L’écureuil", plaisante-t-il.» Prenant soin quand même d'éviter le blaireau.En Bretagne aussi, on aime les rongeurs amateurs de noisettes. Et pour expliquer l’existence de ces « Écureuils sportifs » finistériens, Mickaël Moenner, gardien et secrétaire, doit se replonger dans les mémoires collectives. «» Est-ce que tout ça permet au moins de se faire sponsoriser par le Crédit Agricole ? «Si vous voulez arroser vos fins de match au vin du terroir, c’est chez la bien nommée Entente Coteaux du Vignoble (Saint-Fiacre-sur-Maine, Château-Thébaud et La Haie-Fouassière, non loin de Vertou) qu’il faut se déplacer. Alexandre Dupont, président du FCCV : «» Au moins, on est sûr d'être dans le thème.Pas un, pas deux, pas trois, mais bien huit villages sont représentés au sein du Pouzauges Bocage FC, depuis une fusion il y a trois ans de cela. Ça méritait bien de carrément adopter le nom de cette zone du nord-est de la Vendée qui sent bon la ruralité et les petits patelins. Et autant dire que dans ce genre de cas, l’union fait bel et bien la force. «, renseigne Josselin Albert, entraîneur des jeunes.» Une mission désormais : garder son bocage inviolé.Avoir pour nom une potentielle affiche de huitième de finale de Ligue des champions, c’est un sacré concept. L’histoire derrière tout ça est tout autant rocambolesque : une bande de potes qui jouait à l’Olympique de Montéléger, dans la Drôme, et n’a pas digéré une fusion avec le rival, l’US Beaumont les Valence. «, explique le prez Nicolas Revy.» Tout ça alors que le terme Borussia n’a pas vraiment de signification . «Depuis sa naissance, le Borussia Valence - qui compte aujourd’hui une vingtaine de licenciés - n’a pas connu que des joies : «» Dans la foulée, lesde la Drôme ont de nouveau gagné leur montée cette saison. «» Reste à voir si le mur jaune du BVFC égale celui du Westfalenstadion.Cela faisait près de 40 ans qu’une sélection officieuse d’Indochinois sillonnait les matchs et tournois amicaux du coin lorsqu'en 2015, Donald Thang et ses amis ont sauté le pas en créant une vraie structure dans le Cher. «(venue du Laos, du Viêt-Nam, de Thaïlande ou encore du Cambodge entre la fin des années 1970 et le début des années 1980)» Un club que l’on a envie de découvrir, et pas seulement pour voir leurs exploits sur le pré. «