Top 10 : Les meilleurs logos de clubs inscrits au Vrai Foot Day

Le premier Vrai Foot Day a lieu le 13 octobre prochain, soit dans moins de deux mois. Parmi les joyeux clubs amateurs déjà inscrits à l'évènement, un bon paquet de logos sortent du lot. Les inspirations sont diverses et variées, mais l'amour de la beuverie n'est jamais bien loin. Attention, il y a des pépites.

1

FC Clessé (Deux-Sèvres, D2)

FC Begood United (Finistère, Ligue 2 Corpo)

Énorme FC (Paris/Île-de-France, Foot loisir)

AS Nîmes Camarguais Croix de Fer (Gard, D4)

Union Sportive de Leigné-sur-Usseau (Vienne, D3)

Association des Anciens de l'Avenir Maritime Laleu La Pallice (Charente-Maritime, R3)

AS Guereins Genouilleux (Ain, D4)

US Mirabellaise (Drôme, D4)

FC Charette (Saône-et-Loire, D2)

AS Jeu-Les-Bois (Indre, D3)

Bonus : FC Torpedo 1917 (Gironde, Foot universitaire)

Crédit photo : Page Facebook de l'U.S. Mirabellaise

Juste une foutue grappe de raisin en pleine reprise de volée pour ce club situé en plein cœur du vignoble bourguignon. Le vin blanc Viré-Clessé, tout simplement une institution. «» , narre Aurélien Gault, ancien joueur et aujourd'hui bénévole au FCC. Attention toutefois aux vendanges devant le but.Cette équipe corpo est née l'année dernière de la volonté de créer la première équipe de ce genre dans le Pays bigouden Sud, une partie d'un territoire historique du Finistère, comme expliqué dans les colonnes de Ouest-France . Au-delà du nom qui vaut déjà le détour, l'emblème de la bigouden était donc toute trouvée. Peut-être peu pratique pour venir placer des coups de casque au premier poteau, en revanche.Ce club de foot loisir né en 1998 et qui sévit en région parisienne aurait également eu toute sa place dans le top 10 des noms de clubs, mais c'est encore mieux en image. «, témoigne le président Julien Dumont» Voilà comment est né le premier logo de l'histoire crée sur Paint.Un nom à rallonge (Croix de Fer étant un quartier de la ville) et un logo, remix district de celui d'une ville bordant la Mersey (avec le croco, symbole de Nîmes), qui donne le ton avec ce slogan inégalable. André Coll, président : «» Au moins, on est prévenu. À quand cette version par Gerry and the Pacemakers ?Oui, Neymar et Leo Messi savent jongler. Mais est-ce qu'ils sont capables de le faire tout en lâchant leur meilleur morceau de mandoline ? Encore une fois, l'histoire derrière l'image vaut le détour. «, explique Maxence Guin, qui entame sa septième saison de joueur à l'USL» On en revient toujours aux fondamentaux.Un nom à coucher dehors pour ce club de Régional 3 qui tire son nom de la fusion de deux formations de Charente-Maritime (Les tigres Maritimes de Laleu et L’Avenir Palliçois à la Pallice), mais surtout un logo qui fait le boulot : avec ni plus ni moins que Poséidon qui se tape l'incruste, l'avenir maritime est bel et bien assuré.Vous n'aviez jamais eu peur d'un canard ? C'était avant de tomber sur celui au regard testostéroné ornant le blason de l'ASGG, modeste club de quatrième division de district. «, raconte le vice-président Julien Jayr» Ou comment rendrela campagne aindinoise.L'identité visuelle du club de Mirabel-aux-Baronnies (né en 2014) avec cette étrange créature tire son inspiration 9000 kilomètres plus à l'Est, comme l'explique Romain Guillot, l'un des cinq fondateurs : «[sorte d'Olive et Tom du foot US]» . Encore un bestiau face auquel on n'aurait pas envie de se retrouver.Contre toute attente, le Charrette FC ne tire pas son nom de la VMA de ses défenseurs centraux, mais plutôt de la commune de Charette-Varennes en Bourgogne, bourgade où est né le club. «, raconte David Paris, secrétaire et entraîneur senior au FCC.» Le voilà, le point de chute tout trouvé d'Adil Rami.À Jeu-Les-Bois, on a l'amour du jeu, mais aussi du houblon. Maxime Caillaud, joueur et fier responsable buvette à l’A.S.Jeu-les-Bois, explique cet hommage assumé à la marque à l'étoile. «» Pas la peine de se demander si les Jocolois - habitants de cette charmante commune - sont pour ou contre le retour de l'alcool dans nos stades.Un logo hors norme pour une équipe tout aussi atypique dont on vous narrait l'histoire il y a deux ans. AS Bobital (Côtes-d'Armor, D1), ASC Saint Erblon (Ille-et-Vilaine, D3), SCEPS Pont sur Sambre (Nord, D5), CS de Viry (Haute-Savoie, D3), ROC Social Sète (Hérault, D3).