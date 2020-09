Top 10 : Les meilleurs logos de clubs inscrits au Vrai Foot Day 2020

Dans deux semaines tout pile se tiendra partout en France le deuxième Vrai Foot Day. Comme en 2019, cette édition nous promet encore de découvrir de beaux spécimens. Tour d'horizon de ce qui se fait de mieux en termes de blasons, parmi les candidats de cette année.

FC Apicoles Tilffois (Belgique, DH)

US Pontorson (Manche, D3)

US Liffré (Ille-et-Vilaine, R1)

Spartak de la Liodière (Indre-et-Loire, football plaisir)

Rah-Koëd de Plaudren (Morbihan, D1)

La Jeanne-d'Arc de Balazé (Ille-et-Vilaine, R3)

US Puyricard (Bouches-du-Rhône, D2)

FC Gréalou (Lot, D2)

Sospel FC (Alpes-Maritimes, FSGT)

Les Léopards de Saint-Georges (Orne, D2)

Le Vrai Foot Day, c'est aussi la Belgique. Et la Belgique, ce sont aussi... les abeilles. Avec un nom pareil, il fallait au moins une formule aussi marquante :On ne sait toujours pas si le Mont-Saint-Michel est breton ou normand, mais on sait en tout cas il où se trouve : sur le blason de l'Union Sportive Pontorsonnaise. Gare à la marée.Les sangliers à Liffré, ce n'est pas une blague :"ce week-end on va jouer chez les sangliers à Liffré..." » À quand un derby contre Sedan ?Une étoile rouge, un verre de pinard, une ferme en guise de QG... Et si on tenait le Spartak le plus iconique d'Europe ? La présentation laisse rêveur, en tout cas :À Plaudren, le symbole de l'écureuil est partout. Sculpté en bois sur le giratoire de ce petit bourg, dissimulé sur le logo de la commune, traduit dans le nom du club (Rah-Koëd signifie « chat des bois » en breton). Et donc, par conséquent, dessiné sur le blason de ce dernier, cajolant son ballon comme s'il s'agissait d'une aveline. Ce n'est pas, c'est le district.On reste en Bretagne et on entre dans le cliché avec un magnifique triskel en guise d'identité visuelle de ce club de la campagne brétillienne. Un sérieux concurrent à l'US Jeanne d'Arc de Carquefou.Si les parents de Flipper le dauphin l'avaient inscrit au foot au lieu de l'emmener à la natation, il aurait placé des magnifiques coups de casque dans la lucarne. C'est en tout cas ce qu'on imagine quand on voit ce qui sert d'emblème à l'Union Sportive de Puyricard, à Aix-en-Provence. Puyricard et ça repart !Le FCG tire son logo des trois dolmens de « Pech Laglayre » . Les irréductibles Gréalois, ça claque non ?. On ne sait pas ce que signifie vraiment le mystérieux slogan de cette équipe FSGT mais une chose est sûre : là-bas le cuir semble prêt à vous ligoter et vous crever les deux yeux si vous ne le respectez pas. Attention aux pieds carrés.Un blason à la hauteur du nom de ce club normand : inquiétant. Ça fait un peu ambiance zoo de Beauval version Saint-Georges-des-Groseillers, mais ça en jette.