Top 10 : Les golazos du Trophée des Champions

Le Trophée des Champions a repris du service en 1995. Et en 23 ans, ce premier gros duel de la saison a su offrir aux spectateurs quelques gros combats, parfois sublimés par de magnifiques buts. Florilège des plus belles réalisations.

Patrice Loko (Lorient)

Sidney Govou (Lyon)

Hatem Ben Arfa (PSG)

Wilfried Dalmat (Nantes)

Peguy Luyindula (Lyon)

Yann Lachuer (PSG)

John Carew (Lyon)

Hervin Ongenda (PSG)

Olivier Monterrubio (Nantes)

Dani Alves (PSG)

Une soirée à effacer des caboches lorientaises. En guise de lot de consolation : ce but de Loko. L’histoire ? Samassi Abou intercepte un centre faiblard de Govou, fait remonter le ballon puis balance une longue parabole au-dessus de la défense. Loko contrôle, et en prévision d’une sortie foireuse de Grégory Coupet, allume les cages d’un lob parfait pour remettre le FCL dans le coup (1-2, 27). Conclusion : douze ans après son départ de Nantes, Patrice Loko, 32 piges, est toujours chaud.Malheureusement pour les Merlus, Lyon entame son impériale série de 6 trophées des champions consécutifs en parallèle des 7 championnats. Ce soir-là, Sidney Govou est inarrêtable. L’enfant du Rhône, 23 ans, claque un triplé. Dont une tête expédiée en force sur un centre léché de Jean-Marc Chanelet venu de la droite, suffisamment flottante pour lober Stéphane Le Garrec depuis l’entrée de la surface. Van Persie n’avait rien inventé.Dans une atmosphère autrichienne soporifique, le PSG rafle cette année-là sa quatrième supercoupe d’affilée. Ben Arfa, transféré de Nice à Paris, avec ses dribbles et ses passes lasers, sort l’une des plus grosses perf’ de sa carrière. Vient ensuite cette merveille de contrôle-frappe sur un service de Di Maria. Miam.Wilfried Dalmat, avec 15 clubs en 18 ans de carrière, est un sacré volatile. En bourlinguant avec le sentiment de faire moins bien que son frangin Stéphane, à la carrière plus lumineuse, il en oublierait qu’il a débuté à Nantes à toute berzingue. Pour preuve, sa rentrée lors du premier match d’après-titre national face à Strasbourg. Lancé vers le but, Wilfried fixe Teddy Bertin avant de fusiller Jose Luis Chilavert d’une sacoche en lucarne. Chila quoi?Après 4 buts encaissés en 75 minutes, Lorient poursuit son long chemin de croix. Et les Gones n’hésitent plus sur les contres à gogo pour écoeurer leur adversaire du jour. Un dégagement récupéré plus tard, le rentrant Tony Vairelles sort le grand jeu sur le couloir gauche, d’un grand pont suivi d’un décalage d’un extérieur du pied soyeux. Luyindula intercepte puis lâche un crochet inter-exter avant d’aller battre Le Garrec d’une frappe croisée (5-1). Manita.Michel Denisot ne pouvait pas demander mieux. À l’été 98, le président parisien a fait tout son possible pour arracher Yann Lachuer à Auxerre. Et le moins que l'on puisse dire, c’est que son tout nouveau meneur de jeu, seul et unique buteur ce soir-là face au champion de France lensois, lui donne raison. D’une reprise de volée, sur une louche insolente de Marco Simone, il offre le titre à Paris. Léger regret, seuls 10 365 braves ont pu apprécier la pépite en direct du stade de la Vallée du Cher, à Tours.La recette parfaite : John Carew aux avants-postes et Sidney Govou à la passe. Si ce soir-là l’immense Norvégien y va de son triplé, il peut remercier aussi son compère de l’aile droite. D'un coup du sombrero, Govou se défait du marquage de deux Auxerrois avant de servir Carew d’un centre aux petits oignons. Succulent.80minute, les Girondins mènent face au champion de France d’un petit but. Les Parisiens sont furax : on vient de leur refuser l’égalisation sur un hors-jeu imaginaire. Lucas Moura emballe la partie et décale Ibra qui, d’une incroyable louche, trouve Ongenda. Le lutin finit le boulot dans le but de Cédric Carrasso. Le PSG tuera définitivement le match durant l’extra-time. Ongenda, depuis la Roumanie où il vient de s’échouer, peut ressentir aujourd’hui une pointe de nostalgie.Ce 24 juillet, on approche l’heure de jeu et aucune formation n’a pris l’ascendant. Les Nantais décident néanmoins d'accélérer le tempo. Le trident des Canaris Devineau-Sibierski-Carrière combine tranquillou entre les lignes pour décaler en deux temps Monterrubio. L’attaquant termine ce bijou d’enchaînement collectif d’un plat du pied. Un but à faire chialer les nostalgiques du jeu à la nantaise. Et à faire chialer Ulrich Ramé.Comment réussir son week-end d’intégration avec sa nouvelle promo ? En vengeant le titre chipé par les Monégasques trois mois auparavant par exemple. Dani Alves, tout juste arrivé à Paris, a dû y songer pour pulvériser la lucarne de Subasic d’un coup franc de maboul. La frappe monumentale du Brésilien permet dans le même temps d’assurer la victoire du club cette année-là. Et de faire croire à Paris que Dani Alves est un latéral droit plus fiable que Thomas Meunier.