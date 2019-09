Top 10 : J'ai fait une Panenka en Coupe de la Ligue

Tellement peu respectée, la Coupe de la Ligue restera à jamais comme la compétition hexagonale où tout était permis. Tout, tellement tout, qu'une pléthore de petits malins s'est essayée au terrible exercice de la Panenka. Parfois avec réussite, mais très souvent avec une dose de malchance, ou d'arrogance. RIP Mickaël Landreau.

Hassane Kamara vs Thomas Renault - 2018

Mickaël Landreau vs Teddy Richert - 2004

Dimitri Liénard vs Marc-Aurèle Caillard - 2019

Ryad Boudebouz vs Bertrand Laquait - 2012

Goduine Koyalipou vs Papa Camara - 2019

Sofiane Diop vs Tomáš Koubek - 2019

Frédéric Danjou vs Gérard Gnanhouan - 2004

Farid Boulaya vs Brice Samba - 2018

Søren Larsen vs Olivier Sorin - 2008

Marko Baša vs Stéphane Ruffier - 2013

Si Hassane Kamara avait réussi une Panenka quelques mois plus tôt, lors d'un amical contre le Paris FC, force est de constater que le jeune latéral gauche rémois ne maîtrise en réalité pas encore totalement cette feinte subtile. Lors d'un 16de finale de Coupe de la Ligue contre Orléans, il condamne les siens en envoyant une Panenka dans les mains de Thomas Renault, resté les pieds plantés dans le sol. Si derrière, Cédric Cambon la met sur le poteau, Reims s'incline quand même aux tirs au but après trois penaltys manqués. Qui mieux que Renault ?Moment historique de cette bonne vieille Coupe de la Ligue, le penalty de Mickaël Landreau lors de la finale 2004 entre Nantes et Sochaux restera comme le geste mythique de cette compétition. Car après 120 minutes de neutralisation entre Nantais et Sochaliens, les tirs au but doivent décider du vainqueur de cette édition. La suite, tout le monde la connaît. Landreau fonce vers Richert comme un dératé pour le feinter, mais sa Panenka est complètement ratée. Presque aussi gênant que sa boulette contre le Dynamo Kiev.Encore une histoire de finale. Mais avec une fin heureuse cette fois-ci puisque lors de l'édition précédente, Dimitri Liénard a mis KO Guingamp sur une Panenka délicieuse pendant la séance de tirs au but. Après la rencontre, le Strasbourgeois a expliqué son geste : «» Attention à ne pas comparer finale de Coupe de la Ligue et finale de Coupe du monde. Quand même.Avec 19 penaltys transformés depuis le début de sa carrière, Ryad Boudebouz est un expert en la matière. En septembre 2012, alors qu'on joue les 16de finale de Coupe de la Ligue, le Sochalien réussit la Panenka la plus audacieuse de la compétition, contre le défunt Évian Thonon Gaillard. Pourquoi ? Car le Fennec se permet de faire rebondir le ballon avant qu'il ne passe la ligne. Une certaine image du manque de respect.Après un sale match nul entre Niort et Grenoble, lors du 2tour de cette avant-dernière édition de la Coupe de la Ligue, l'international U19 français avait décidé de faire leAprès un sans-faute de ses coéquipiers dans la séance des tirs au but, et un seul manqué grenoblois, le Niortais Goduine Koyalipou a la balle de match au bout du pied. Il tente alors une Panenka toute molle qui vient mourir à quelques centimètres des doigts d'un Papa Camara en plein demi-tour. Trop tard.Le respect, le jeune Sofiane Diop ne le connaît pas forcément non plus. Lorsqu'il affronte son ancien club, le Stade rennais, le néo-Monégasque tente une Panenka osée alors qu'un raté aurait éliminé l'AS Monaco. Coupe de la Ligue oblige, le gosse de 18 ans s'en contrefiche et réussit parfaitement sa feinte. «» confiera-t-il après la séance de tirs au but. C'est Thierry Henry qui se fera couper la tête quelques semaines plus tard.Brassard au bras, sponsor «» sur le torse et short remonté. Pas de doute, il est bien question de Frédéric Danjou au début des années 2000. Ce soir de Coupe de la Ligue, le Caennais est le dernier tireur de son équipe et se présente face à l'Ivoirien Gérard Gnanhouan. Le défenseur central de 30 ans prend ses responsabilités et tente une Panenka tout en douceur et plutôt originale, qualifiant ainsi les siens. Heureusement que Teddy Richert n'était pas titulaire.Alors que Landreau est entré dans le panthéon de la Coupe de la Ligue avec sa Panenka ratée, Farid Boulaya a lui été tout simplement écarté du groupe du FC Metz. Et pour cause, le natif de Vitrolles a flanché face à Brice Samba. Pourtant, il savait qu'en cas d'échec, les Messins et lui allaient passer à la trappe. «» , racontera-t-il quelques semaines plus tard au. Encore heureux.Peu de monde se souvient encore du longiligne Søren Larsen, attaquant du TFC entre 2008 et 2011. Pourtant, les supporters toulousains gardent certainement en mémoire sa Panenka contre l'AJ Auxerre en 16de finale de Coupe de la Ligue. Ce soir-là, le gaucher danois avait l'occasion de qualifier l'équipe d'Alain Casanova. Mais trop mal tirée, sa Panenka est allée se cogner contre la barre d'Olivier Sorin. Avant que les Bourguignons ne l'emportent.Personne ne s'attendait à ce que la Panenka la plus délicieuse de l'histoire de la Coupe de la Ligue soit l'œuvre d'un défenseur central. Et pourtant, c'est pendant la demi-finale 2003 entre les Verts et les Dogues que l'idée de la Panenka germe dans l'esprit de Marko Baša. Juste après que Yohan Mollo, la tête enrubannée, a fusillé les volatiles de Geoffroy-Guichard. Face au géant serbe, Stéphane Ruffier ne peut rien faire, si ce n'est contenir sa colère. Heureusement pour lui, c'est bien Saint-Étienne qui ira au Stade de France. L'illogisme de la Coupe de la Ligue.