Top 10 : Ils ont mis un quadruplé avec le PSG

Auteur d'un quadruplé face à Lyon, Kylian Mbappé rejoint le clan très fermé des joueurs ayant inscrit quatre buts lors d'un même match sous les couleurs parisiennes.

2

1. Eric Renaut

2. Mustapha Dahleb

3. Carlo Bianchi

Vidéo

4. Patrice Loko

Vidéo

5. Christian (PSG)

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

10. Kylian Mbappé

13 – Kylian Mbappé est le joueur le plus rapide (13 minutes) à avoir inscrit 4 buts ou plus en Ligue 1 sur les 45 dernières saisons. Bipbip. @KMbappe @PSG_inside pic.twitter.com/rQMsxJfCBF — OptaJean ⭐⭐ (@OptaJean) 7 octobre 2018

Par Eric Maggiori

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après sa scission avec le Paris FC , le PSG repart en D3. Le club connait ainsi le plus gros bouleversement d'effectif de son histoire, Brost, Leonetti, Choquier, Py et Béreau étant les seuls à rester au club. Pourtant, la saison est excellente et le 18 février 1973, lors de la 17e journée de championnat, les Parisiens écrabouillent le FC Rouen, 6-1. Auteur jusqu'ici de huit buts en D3, Eric Renaut s'offre un quadruplé, qui restera donc comme le premier quadruplé de l'histoire inscrit par un joueur du PSG.Pour son entrée en lice en Coupe de France , le PSG se déplace à Fontainebleau pour les 32e de finale. Le résultat est sans appel : les Parisiens s'imposent 7-1 sur la pelouse bellifontaine avec, notamment, un quadruplé de Mustapha Dahleb (dont un sur pénalty). Arrivé au club en 1974, l'Algérien avait déjà planté 31 buts toutes compétitions confondues lors de ses deux premières saisons à Paris. Cette saison 1976-77 est celle de la consécration pour lui, puisqu'il facture 22 caramels en D1 et quatre, donc, en Coupe de France.La saison suivante, Dahleb est rejoint à Paris par l'Argentin de Reims Carlos Bianchi . Véritable machine à scorer (107 buts en 124 matchs à Reims !), Bianchi ne va pas trahir sa réputation sous le maillot rouge et bleu. Le 14 octobre 1977, pour le compte de la 12e journée, il plante quatre buts contre de sympathiques Troyens, qui seront relégués à la fin de la saison. Bianchi, lui, porte son total personnel à douze buts en douze journées de championnat. Son rythme de croisière, puisqu'il terminera la saison à 37 buts en 38 matchs.Il faudra attendre près de vingt ans pour voir un nouveau quadruplé au Parc. Et il sera l'oeuvre de Patrice Loko. Lors de la 34e journée, l'ancien Nantais fait des misères à l' OGC Nice , en inscrivant quatre buts. On retiendra surtout le premier but, inscrit au terme d'une action collective de toute beauté, et le dernier, que Loko réalise après un magnifique numéro de soliste. Benoit Cauet se joint à la fête (5-0) pour un succès 100% ex-Canaris.Joueur attachant à souhait, le Brésilien Christian a connu son heure de gloire le 26 janvier 2000. Ce jour là, pour fêter la première de Talal El Karkouri sous les couleurs parisiennes, ce bon Christian s'offre un quadruplé face à Strasbourg . Un premier but du gauche à bout portant, un second du droit sous la barre, un troisième en renard, et un dernier en profitant d'un ballon repoussé par Debes. Christian inscrit ainsi quatre pions en une soirée, alors qu'il n'en avait marqué que huit depuis le début de la saison. CHR7. Zlatan Ibrahimovic est, à ce jour, le seul joueur parisien à avoir inscrit deux quadruplés, dont l'un des deux en Ligue des Champions. C'était en 2013, en phase de poule face à Anderlecht . Une soirée où le Suédois avait été inarrêtable, à l'image de ce but de fou furieux : une reprise de volée monumentale qui avait cassé les filets de Kaminski. Une soirée, aussi, au cours de laquelle Gregory van der Wiel avait offert deux passes décisives au Z. Une autre époque.Un peu plus de deux ans plus tard, nous ne sommes plus au stade Constant Vanden Stock de Bruxelles mais au stade de l'Aube de Troyes . Autre décor, mais même sanction : un quadruplé du Z, pour une victoire retentissante du PSG (0-9), sacré champion de France en cet après-midi printanière. À huit journées de la fin, donc.Enfin "débarrassé" de Zlatan, Edinson Cavani peut reprendre le rôle d'avant-centre qu'il occupait à Naples . L'Uruguayen connait toutefois un début de saison poussif, mais va se réveiller face à Caen . Déchaîné, il inscrit un quadruplé en l'espace de 34 minutes en première période, battant ainsi le précédent record de Zlatan, qui était de quatre buts en 43 minutes face à Troyes . Après cette performance XXL du Matador, la consultante Francesca Antoniotti assure que ce maladroit attaquant avait ce soir là «» . Il finira à 49 buts en 50 matchs toutes compétitions confondues. Le flair.Si Ibrahimovic l'a fait en 2015-16, et que Cavani l'a fait en 2016-17, alors Neymar doit le faire en 2017-18. Et c'est Dijon qui en fait les frais. Le Brésilien inscrit un quadruplé mais, malgré cela, s'attire les foudres des supporters parisiens. La raison ? Alors qu'il avait déjà inscrit trois buts, il refuse qu' Edinson Cavani tire le pénalty qui lui aurait permis de devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG devant Zlatan. Moi je, moi je.Si Ibrahimovic l'a fait en 2015-16, que Cavani l'a fait en 2016-17, et que Neymar l'a fait en 2017-18, alors Mbappé doit le faire en 2017-18. Et c'est Lyon qui en fait les frais. Auteur de quatre buts face aux Gones, le gamin de Bondy pulvérise par la même occasion le précédent record de Cavani, en inscrivant ce quadruplé en seulement 13 minutes. A l'année prochaine pour le quadruplé en 7 minutes de Timothy Weah