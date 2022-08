Top 10 : histoires de maraboutage dans le foot

Kylian Mbappé n'est pas le seul footballeur à être lié à une histoire de maraboutage. Si les révélations de Mathias Pogba accusent son frère Paul d'utiliser la sorcellerie pour nuire au joueur du PSG, ce dernier n'est pas le premier à goûter à ce fameux cocktail magique. Best of des événements liant foot et magie noire.

Par Clément Barbier et Alexandre Le Bris

En cette année 2002, le Sénégal crée la sensation. Pour la première fois de leur histoire, les Lions de la Téranga atteignent la finale de la Coupe d'Afrique des nations. Les joueurs de Bruno Metsu découvrent également la Coupe du monde en Corée du Sud lors de laquelle ils battent la France (1-0) et se qualifient pour les quarts de finale où la fabuleuse aventure s’arrête, stoppée par la Turquie (0-1). Des performances extraordinaires sous lesquelles se cachent peut-être quelques secrets. Deux ans plus tard, les hauts responsables de la Fédération sénégalaise sont épinglés par la Cour des comptes, soupçonnés d’avoir dépensé 90 millions de francs CFA pour bénéficier des services de marabouts lors de cette saison faste. Pour Emmanuel Petit, champion du monde 1998 qui a pris la porte en Corée du Sud, le doute n’existe pas., rigolait-il dans le quotidien sénégalais, avant de l’agrémenter avec une anecdote."Tu sais la Coupe du monde qui se joue dans un an ? La France va jouer le Sénégal et va perdre par un but à zéro, parce que nos marabouts sont très puissants au Sénégal."Quelqu'un a le numéro du marabout bulgare de 1993 ?En 1997, le PSG s’incline 3-2 sur la pelouse du Steaua Bucarest lors du tour préliminaire de la Ligue des champions. Problème : les Franciliens alignent Laurent Fournier, malgré sa suspension, et perdent le match sur tapis vert, 3-0. Comme le président de l’époque Michel Denisot l'a révélé dans l’émission C à vous de France 5 , le club a fait appel à un marabout pour l’aider à remonter ses trois buts de retard au Parc des Princes."Je prends tout, camion de cierges à Lourdes, marabouts, tout ce qui est légal pour essayer de retourner la situation !""Ce n’est pas possible, je ne vois rien.""C’est bon ! Vous allez gagner 5-0 ! Et je vois même très bien le match. Il y aura le quatrième but à la 41minute marqué par le n°18."Bon sur toute la ligne !Ce n’est un secret pour personne et Rolland Courbis l’assume lui-même C’est pour ça qu’en 1996, il cède à la demande d’Ibou Ba, son joueur à Bordeaux qui avait rencontré un marabout : il s’en va à Lescure enterrer une patte de lapin dans le rond central. Pas trop mal, les Girondins terminent quatrièmes. Alors quand il y revient sur le banc de l’OM, il va déterrer le porte-bonheur avant la rencontre., s’est souvenu coach Courbis à Radio Iglesias . Ça n’a pas empêché son équipe de prendre une sacoche 4-1.Khartoum, novembre 2009. L’Algérie et l’Égypte se disputent une place pour la Coupe du monde 2010. Après avoir remporté le barrage aller à Blida (3-1), les Fennecs sombrent au Caire (0-2). La qualification se joue alors sur terrain neutre, au Soudan, mais l’Algérie fait face à toute une hécatombe de blessures. Pour éradiquer la malédiction, le sélectionneur de l’époque Rabbah Saadane a révélé, sur les ondes d’Ennahar TV, que la fédération avait fait appel à un imam pour pratiquer la Roqya (exorcisme) sur les joueurs. Saadane, mécontent, avait souligné l’influence négative de la venue de l’exorciste. Et pourtant, c’est bien l’Algérie qui s’est qualifiée pour le Mondial.Le titre de Liverpool en 2019 n’est pas l’œuvre de Klopp, de Salah ou encore de Mané. Ne cherchez pas de solutions tactiques ou bien un quelconque appui du public. Si Liverpool a remporté la Premier League après 30 ans de disette, c’est tout simplement car Bruce Grobbelaar a uriné sur les poteaux d’Anfield . En tout cas, c’est ce qu’un marabout avait affirmé en 1990, expliquant que lesne gagneraient plus le titre tant que leur ancien gardien zimbabwéen ne répandrait pas son urine sur les montants du stade. D’abord sceptique, les années sans succès l’ont poussé à agir.Plus aucune raison de s’en prendre à Stevie-G pour sa glissade en 2014, ça venait de plus haut.S’il y en a un pour qui le maraboutage n’a plus de secret, c’est Emmanuel Adebayor. L’attaquant togolais n’est pas vraiment en odeur de sainteté dans sa propre famille, à tel point que l’ancien joueur d'Arsenal est persuadé que sa mère, qui pratique la magie noire, a tenté de le mettre dans le pétrin via sa sorcellerie. Aussi, Adebayor aurait été arnaqué par un marabout qui lui vendait monts et merveilles ; des inventions montées de toute pièce, mais très rentables, puisqu'il continuait à percevoir l’argent du capitaine des Éperviers.Finale de l’Euro 2016, Samuel Umtiti est titulaire en défense centrale aux côtés de Laurent Koscielny. Pourtant, un mois auparavant, il partait de loin malgré ses bonnes performances à l’OL. Les forfaits de Varane, Sacko et Zouma le laissent au moins intégrer la liste des réservistes. Un nouveau forfait, celui de Mathieu, lui ouvre les portes des 23 de DD. Faisant bonne impression aux entraînements, il passe devant Mangala aux yeux du sélectionneur, et seul Rami l’empêche de briguer une place de titulaire. Umtiti profite de la suspension de son concurrent en quarts de finale pour lui chiper sa place, sans jamais la lui redonner. Souvent questionné sur cet exceptionnel concours de circonstances lui permettant de terminer l’Euro titulaire, Big Sam a livré une tout autre explication Et s’il en avait engagé un, on espère au moins qu’il nous aurait fait gagner cette foutue finale. À moins que le prix à payer soit aussi élevé...Si ça marche une fois... Pourquoi pas deux ? En avril dernier,révélait que le PSG, qui n’avait étonnamment pas de préparateur mental attitré malgré ses désillusions européennes, avait fait appel à un marabout après une nouvelle défaite en Ligue des champions, sans toutefois préciser l’année. Quelle qu’elle soit, la suite ne plaide de toute façon pas vraiment en faveur de la sorcellerie. Morale de l’histoire : les pouvoirs magiques, ce n’est pas automatique.Alors que le maraboutage est tabou dans les fédérations sportives africaines, l’ancien capitaine ghanéen Asamoah Gyan a mis les pieds dans le plat en 2017, assumant avoir eu recours à la pratique mystique durant toute sa carrière. Il s’est même levé contre ceux qui diabolisent la pratique."marabout", a expliqué l’ancien Rennais.Cela ne l’a pas vraiment aidé quand il a fallu envoyer sesen demies du Mondial 2010, l’attaquant envoyant son penalty à la dernière minute de la prolongation face à l’Uruguay de Forlán & Co.D'abord connu pour avoir commencé sa carrière au début des années 2000, au FC Nantes puis au Stade de Reims, Shiva N'Zigou s'est fendu d'effroyables révélations en 2018. Parmi celles-ci : un âge falsifié, des relations incestueuses ou le fait que sa mère ait été sacrifiée par son père pour que l'esprit de sa maternelle lui permette de réussir dans le foot. N'Zigou révèle également l'attirance de sa mère pour les féticheurs, parce qu'elle pensait qu'une force obscure monopolisait son mari. Le joueur gabonais, lui, admet avoir eu un premier contact avec la magie noire à l'âge de 25 ans, même s'il pense que son père agissait sur lui à son insu., expliquait le joueur pour