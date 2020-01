Top 10 : footballeurs à Ibiza

Ce mercredi soir, le FC Barcelone se déplace aux Baléares pour affronter l'Unión Deportiva Ibiza (troisième division) en 16e de finale de la Coupe du Roi. Ibiza, une île où les footballeurs adorent faire la fête. Voilà dix histoires de footballeurs à Ibiza.

Après dix-neuf saisons en Italie, entre le Milan, la Roma, la Juve ou encore Cagliari (neuf transferts et huit prêts au total !), Marco Borriello a décidé, à 36 ans, de s’offrir un dernier challenge les pieds en éventail à l’Unión Deportiva Ibiza, où il est arrivé à l’été 2018. Bilan ? Sept matchs, zéro but et un contrat rompu dès le mois de janvier 2019. A priori, Marco n’est pas venu à Ibiza pour « le projet sportif » .Youssef Zidane n’est pas numéro 10 au Real Madrid, mais défenseur au Bergerac Périgord FC, en National 2. Et pourtant... «Le 8 juillet 2014 restera à jamais comme le, le jour où le Brésil s’est fait atomiser chez lui 7-1 par l’Allemagne. Moins d’un mois plus tard, Neymar - qui n’avait pas joué la fameuse demi-finale en raison d’une fracture à une vertèbre - s’est retrouvé en boîte à Ibiza avec l’un des bourreaux allemands : Bastian Schweinsteiger. Mieux, aux côtés de Neymar, Schweini a pris la pose en portant... un maillot de laJuin 2017. À quelques jours du début de la Coupe des confédérations, où il a été désigné capitaine de l'équipe d’Allemagne, Julian Draxler dit vouloir passer quelques jours de repos à Munich et en profiter pour aller chez le médecin vérifier qu’il est opérationnel physiquement. La belle excuse... Non seulement, le champion du monde est surpris en vacances à Ibiza, sur un yacht, mais en plus, on le voit en charmante compagnie avec le mannequin Linda Vaterl... et non Lena Stiffel, sa copine officielle. L’Allemagne remportera la Coupe des confédérations et Draxler sera élu meilleur joueur du tournoi. Grâce à sa préparation. Ibiza is the new Font-Romeu.En juin dernier, Phil Bardsley et son frère Josh, qui est aussi son agent, sont montés en température dans un hôtel cossu d’Ibiza. Le défenseur de Burnley a dû être retenu par ses potes. Une vidéo de la scène publiée par lemontre des chaises qui volent et des verres brisés. De l’alcool + des Anglais = du grabuge.Alors qu’il passait des vacances à Ibiza après l’Euro 2016 disputé avec la Belgique, Michy Batshuayi a eu la mésaventure de se faire embarquer la Lamborghini Huracán orange à la fourrière... qu’il avait louée quelques heures plus tôt. La « Batsmobile » était, en effet, mal garée sur un trottoir. L’ancien joueur de l’OM est allé récupérer son bolide en s’acquittant d’une amende de 390 euros car il a fallu une grue spéciale pour embarquer le long véhicule.En mars 2009, Grégory Thil fait une promesse à ses coéquipiers : «» . Quelques mois plus tard, Boulogne termine troisième de Ligue 2, alors le numéro 10 et capitaine des Rouge et Noir tient parole. Le moment inoubliable du séjour ? Un soir, en boîte, alors qu’il est posé dans l’espace VIP, il reconnaît Steven Gerrard, son idole : «Ancien attaquant de la Roma, Pablo Osvaldo, sélectionné 14 fois avec lesde 2011 à 2014, a a arrêté sa carrière pour se consacrer à son groupe de rock «» (le « Vieux Quartier » en VF). Mais l’amour du foot l’a rattrapé : trois ans et demi après avoir raccroché les crampons, l’Italo-Argentin a signé à Banfield, en D1 argentine, le 3 janvier dernier. En arrivant dans son nouveau club, il s'est marré en se remémorant l'une de ses (nombreuses) soirées à Ibiza . Un soir, alors qu’il était en train de faire la fête, Xavi était à côté avec ses amis complètements ronds, et ces derniers se sont fait virer après avoir renversé toutes les bouteilles sur la table d'Osvaldo et ses potes.À l’été 2015, Gonzalo Higuaín s’envole aux Baléares pour oublier une finale de la Copa América perdue avec l’Argentine face au Chili. Un an après avoir bouffé la feuille face à l’Allemagne en finale du Mondial,a manqué son tir au but devant Claudio Bravo. Un matin, en sortant de boîte à Ibiza, Higuaín se fait chambrer. Le type lui assène qu’il n’est «» . Susceptible, l’Argentin s’énerve , mais ses potes le retiennent pour éviter la bagarre. Pas de doute, vu comme le tir au but d’Higuaín s’est envolé dans le ciel de Santiago, la vanne était méritée.Christian Vieri est un épicurien. Il suffit de s’aventurer un peu sur son compte Instagram pour en être persuadé. Quand il n’est pas allongé sur un transat ou sur le plateau de beIN Sports, l’Italien de 46 ans aux 23 buts en 49 sélections, s’attaque aux platines. Car Vieri est devenu « BOBO DJ » . On le retrouve notamment à Ibiza, là où il a trouvé une source d’inspiration en dansant sur les sets de DJ Andrea Oliva.