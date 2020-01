Top 10 : football et exhibitionnisme viral

Alors que son équipe végète à une vilaine 16e place de deuxième division espagnole, c’est une sextape où il apparaît avec le polo du club qui a coûté à Víctor Sánchez del Amo son job d’entraîneur de Málaga. Que le technicien se rassure : il n’est pas le premier dans le milieu dont le corps, les fesses, voire le service trois pièces sont étalés dans la presse ou font le tour des internets, que ce soit de manière assumée, dérobée ou involontaire. Ni à le payer. Revue d’effectif.

1

Dally Gbale - 21 décembre 2014

Mahmut Onur Toprak - 19 mars 2019

Şanlıurfa'da Cumartesi günü oynanan Süper Amatör Lig maçında, şampiyonluk için mücadele eden Şanlıurfa Gençlerbirliği- Siverek Belediyespor maçında şampiyonluğu kaybeden Şanlıurfa Gençlerbirliği oyuncusu Mahmut Onur Toprak taraftara cinsel organını gösterdi. pic.twitter.com/nU5jIjOxxH — Panenka Sport (@PanenkaSport) 19 mars 2019

Clinton Njie - 27 juillet 2019

Afriyie Acquah - 10 septembre 2019

Olivier Giroud - 1er février 2014

Ashley Cain - 16 août 2016

Cristiano Ronaldo - 13 novembre 2016

Gary Lineker - 13 août 2016

Ross Barkley - 27 novembre 2019

Croatie - 13 juin 2014

Il y a ceux qui, après avoir marqué, mettent les mains derrière les oreilles ou le doigt devant la bouche pour faire taire un public adverse un peu trop chambreur. Et ceux, un peu plus radicaux, qui préfèrent lui montrer leur derche. Comme Joey Barton, Dally Gbale appartient à la deuxième catégorie. Lassé de se faire chahuter par les supporters de Chaves lors d’un match de D2 portugaise, l'attaquant de Freamunde ne trouve rien de mieux à faire, pour célébrer son but égalisateur à la 83minute (1-1), que baisser brièvement son short face au kop des. Petite exhib’, grands effets : l’Ivoirien est exclu sur le champ. Ils sont réacs, ces arbitres portugais : quand on pense que les plombiers du monde entier font ça à longueur de journée...Joueur du Sanliufa Gençlerbirliği, Mahmut Onur Toprak a visiblement un peu de mal à digérer le nul de son équipe (0-0), dans l'obligation de s'imposer face au Siverek Belediyespor dans une rencontre décisive pour l'attribution du titre en cinquième division turque. Seul moyen pour le défenseur d'évacuer sa frustration : la célébration pleine de cojones de Cristiano Ronaldo en sortant ses bijoux de famille et en les saisissant sous le regard médusé des supporters de Siverek. La grande classe.L'alcool, ce fléau. Désireux d'immortaliser un moment aussi agréable qu'intime, Clinton Njie se saisit de son mobile et se filme en pleine partie de jambes en l'air avec sa partenaire. Problème : l'international camerounais diffuse accidentellement la vidéo en direct sur Snapchat, des utilisateurs s'empressant d'en faire des copies avant que l'ancien Marseillais l'ait retirée. «» , commentera, penaud, l'attaquant formé à l'OL. Une mauvaise habitude pour le Camerounais, qui s'était déjà planté de bouton en finale de la Ligue Europa 2018 face à l'Atlético de Madrid, avec une reprise de l’extérieur du pied complètement foirée, tout aussi virale. Mais pas moins choquante.La dépendance au téléphone portable, ce fléau. Désireux d'immortaliser un moment aussi agréable qu'intime, Afriyie Acquah se saisit de son mobile et filme sa partenaire en pleine fellation. Problème : l'international ghanéen diffuse accidentellement la vidéo en direct sur Snapchat, où elle cumulera quelques milliers de vues. «» , commentera sobrement l’ex-épouse d'Acquah, dont une vidéo tout aussi compromettante avait circulé du temps de son union avec le milieu du Yeni Malatyaspor (D1 turque). Ah, parce que ça ne suffisait pas, de devoir faire équipe avec un trio d’attaque composé de Thievy Bifouma, Issiar Dia et Umut Bulut ?C'est bien connu : les clubs anglais ne sont pas adeptes des mises au vert. Olivier Giroud est donc libre de préparer la rencontre de Premier League du lendemain entre Arsenal et Crystal Palace comme bon lui semble. Le souci, c'est que l'international français, marié et père de famille, choisit de le faire dans un hôtel londonien en la charmante compagnie de Celia Kay, mannequin britannique de son état. Laquelle s'empresse de refiler des photos en slip de l'attaquant desauirlandais, qui ne se gêne évidemment pas pour balancer « Nesquik » . Un commentaire, Arsène ? Oui, et pas des moindres. L'entraîneur d'Arsenal prononce à l'encontre de Giroud la peine capitale : commencer le match de Ligue des champions suivant sur le banc, au profit de Yaya Sanogo. Sévère.Ses talents de footballeur le condamnant à l'anonymat de la cinquième division anglaise, Ashley Cain a trouvé un moyen plus efficace que ses piges à Oxford United, Mansfield Town, Tamworth ou Barwell pour faire parler de lui : exhiber sa musculature sur les réseaux sociaux, en y postant des vidéos de lui sous la douche et courant à poil dans son jardin ou, comme ce 16 août 2016, des photos de ses fesses, tout simplement. Un sens du placement qui aura notamment permis à l'ailier formé à Coventry City d'intégrer le casting de l'émission de télé-réalité, diffusée sur MTV. Mais pas de retrouver un club, un peu plus de deux ans après la fin de son contrat à Coventry Sphinx, malgré une petite communauté de 3000sur Instagram. On ne peut pas tout avoir.Quand, en 2016, le Mannequin challenge succède au Harlem Shake et à l'Ice Bucket Challenge au rang de défi à la con le plus populaire au monde, la sélection portugaise succombe à la hype et poste sa propre vidéo, réalisée dans le vestiaire avant une rencontre face à la Lettonie comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Si la plupart des joueurs posent en survêt', l'œil rivé sur le téléphone portable, Cristiano Ronaldo, en bon mégalo, y voit lui le prétexte idéal pour exhiber pour la énième fois cequi fait sa fierté. Ni une, ni deux, CR7 tombe le short et le maillot, contracte bien fort les abdos et s'offre une petite session de gainage improvisée en slip au milieu du vestiaire de la. Avant d'aller claquer son doublé hebdomadaire, naturellement.» , prophétisait en son temps l'international anglais. L'histoire est néanmoins formelle : il arrive à d'autres équipes de gagner. Y compris à Leicester, champion d'Angleterre surprise en 2016, pour le plus grand bonheur de son ancien attaquant, qui s'était engagé à présenter le premierde la saison 2016-2017 dans le plus simple appareil si lesallaient au bout. Chose promise, chose due : le 13 août 2016, le troisième meilleur buteur de l'histoire des(48 buts) déboule sur le plateau en calbute, sous l'œil désolé d'Alan Shearer. Il a pourtant dû en voir d'autres, le Shearer, avec Paul Gascoigne...Pour certains fans anglais, il n'y a pas d'autre explication : quasi intouchable en équipe nationale anglaise malgré des prestations décevantes répétées, Ross Barkley possède desde Gareth Southgate et tient le sélectionneur despar les. S'il souhaite à l'avenir se passer de son milieu de terrain, le technicien pourra toujours rétorquer avec cette vidéo de Barkley torché, dansant torse nu en boîte de nuit à Dubaï. Celle-ci a été filmée lors de la dernière trêve internationale où le joueur de Chelsea, blessé et forfait en sélection, s'était vu octroyer quelques jours de vacances par son coach en club, Frank Lampard. Ça se siffle, ça, en Angleterre ?Dominés en ouverture du Mondial 2014 par le Brésil, les joueurs croates ont une façon pour le moins originale de se remettre de cette défaite initiale frustrante : se détendre, intégralement nus, au bord de la piscine de l'hôtel où séjourne la sélection à damier. Problème, des photographes de presse en planque mitraillent la, et s'empressent de médiatiser les clichés gênants. «» , lâchera aux journalistes le sélectionneur croate, Niko Kovač, pour justifier le refus de ses joueurs de se présenter face à eux . Alors que tout le monde sait que c’est Fred, l’attaquant brésilien, qui a tout gâché avec son plongeon à la Fabrizio Ravanelli.