Top 10 : Foot et PQ

Le #ToiletRollChallenge est en vogue sur les réseaux sociaux. L'occasion de mettre à l'honneur ces petits bouts de papier que les gens ont commencé à s'arracher à l'annonce du confinement.

1. Du PQ Higuain pour les Napolitains

2. La Ferrari de Balotelli

3. Le tifo-PQ du Standard

4. Et l'Oscar revient à... Oscar

5. La gronde des supporters de Mayence

6. Neeskens et le game du trône

7. Le soulevé de rouleau de Leganés

Hoy seguimos el entrenamiento de nuestro compañero Pol, para empezar con energía la mañana ??⚔ #QuedateEnCasa #EntrenaEnCasa pic.twitter.com/AKX3oEDWFU — Juanan Mureddu (@JuananMureddu) March 15, 2020

8. La courante de Nicolas Höfler

9. Comme un Savage

10. Courbis, l'avant-gardiste

Par Eric Maggiori et Mathieu Rollinger

On ne trahit pas des Napolitains aussi facilement. A l'été 2016, après trois années rythmées par des buts en pagaille et un amour passionnel, Gonzalo Higuain décide de commettre la Grande Trahison. L'attaquant argentin quitte le Napoli et s'engage avec l'ennemi juré, la Juventus. Forcément, à Naples, la pilule ne passe pas. Dans les rues, les gens se réunissent (nostalgie de cette belle époque où on pouvait se réunir dans la rue !) pour brûler ensemble les maillots de leur désormais ex-numéro 9. Mais l'inventivité des Napolitains n'a pas de limites. Ainsi, en avril 2017, à quelques heures du premier retour de Higuain au San Paolo, les vendeurs autour du stade propose aux tifosi du papier toilette à l'effigie du buteur. Autant dire que le produit a étéen quelques minutes.Un célèbre proverbe chinois dit : «» Si la véracité de ce proverbe reste à prouver, l'histoire, elle, est tout ce qu'il y a de plus véridique. En 2013, Mario Balotelli, alors attaquant du Milan AC, se rend à Lugano, en Suisse, à bord de sa Ferrari rouge. Et histoire de ne vraiment pas passer inaperçu, Supermario se gare sur un stationnement interdit. Des jeunes gens le repèrent, et viennent lui demander des photos et des autographes. Mario décline. Erreur. Vexés, les Luganais attendent que le joueur se tire, et décident de recouvrir le bolide de PQ. Ont-ils également glissé l'amende sous ce très joli paquet-cadeau ?Pourquoi se faire chier (on reste dans le champ lexical des toilettes) à organiser une énorme banderole ou un tifo gigantesque quand on peut faire plus spectaculaire avec de simples rouleaux de PQ ? C'est certainement la question que se sont posé les supporters du Standard en avril 2014. Pour ce play-off 1 face à Anderlecht, le virage a en effet organisé un lancer de papier toilette coordonné absolument magnifique. Avant le début de la rencontre, chaque supporter présent dans la tribune a jeté un rouleau, créant un effet artistique de toute beauté. Par contre, ne montrez surtout pas ces images aux Américains et aux Australiens : tant de papier gâché en ces temps de, quelle hérésie !En France, nous avons Pascal Dupraz, qui nous avait offert une simulation exceptionnelle après avoir été touché par un avion en papier . Or, l'ancien sauveur du TFC a certainement trouvé son mentor en la personne d'Oscar Garcia. Aujourd'hui coach du Celta Vigo, l'Espagnol s'est, le temps de quelques mois, assis sur le banc de l'Olympiakos. Et juste avant un match bouillant entre le club du Pirée et le PAOK, il a soi-disant été blessé à l'oeil après avoir reçu... un rouleau de papier toilette. Si aucune image ne montre vraiment l'impact, Oscar Garcia s'est carrément roulé par terre de douleur, se couvrant le visage. Le match, qui n'avait pas encore débuté, a été reporté. Les fans du PAOK ont ensuite tourné en ridicule le coach espagnol sur les réseaux, affirmant qu'il s'agissait uniquement d'une stratégie pour reporter le match. L'incident est aujourd'hui connu comme le» / «» / «» / «» / «» / «Voilà, grosso modo, ce qui s'est passé lors d'un match Mayence-Fribourg disputé en avril 2018, et décisif dans la course au maintien. Dans un match déjà marqué par un fait inédit (les joueurs, rentrés aux vestiaires, ont du revenir sur la pelouse après que l'arbitre a décidé d'accorder un pénalty sur consultation de la VAR), les supporters de Mayence ont retardé de dix minutes le début de la seconde période. La raison ? Ils ont balancé des centaines de rouleau de PQ sur les buts pour protester contre les matchs de Bundesliga disputés le lundi soir. Ça, c'est une vraie revendication.Si beaucoup de collaborations débutent en apposant deux signatures sur un bout de papier, certaines s'achèvent aussi à cause d'une histoire... de papier. C'est en tout cas la raison avancée par les auteurs depour expliquer le départ de Johan Neeskens du Barça en 1979, cinq ans après son arrivée. La scène se serait déroulée un an plus tôt dans les sanitaires du stade Rico-Pérez d’Alicante, où le Néerlandais aurait refusé de glisser sous la porte des toilettes un rouleau de PQ à son président, Luis Nuñez, visiblement en rade après sa commission. Boutade mal prise ou réel acte de rébellion ? Toujours est-il que cette non-assistance à personne emmerdée aurait valu à « Johan II » un exil aux New York Cosmos. Une autre histoire de lune, donc.S'il y a bien un club qui a décidé de briller par sa créativité (à défaut de le faire sur le terrain) pendant l'interruption causée par le coronavirus, c'est bien le CD Leganés. Sur ses réseaux sociaux, le relégable de la Liga ne cesse de proposer des activités à ses abonnés. Et après avoir commenté un match imaginaire contre Valladolid (victoire 2-1, évidemment), en plus de proposer des grilles de mots mêlés ou de diffuser les séances de son préparateur physique , le club de la banlieue madrilène a aussi lancé son challenge à base de génuflexions ou de gainage avec du PQ en guise de poids. Forcément, il n'en fallait pas plus pour voir joueurs et supporters jouer le jeu avec les rouleaux qui leur restent...Certains sièges se jouent parfois à peu de choses. En février dernier, alors que Fribourg pousse de toutes ses forces pour rattraper le Fortuna Düssedorf, qui mène alors 1-0 sur le terrain du SC, une scène étrange va se produire au stade de la Forêt-Noire. À peine 20 minutes après la reprise, alors qu'un corner s'apprête à être botté, le milieu Nicolas Höfler court comme un dératé vers son banc, lâche deux mots à son coach puis s'engouffre dans le tunnel des vestiaires. «» , assure Christian Streich. Laissant son équipe en infériorité sur cette action, c'est des toilettes que Höfler vivra le contre-assassin d'Erik Tommy, remontant tout le terrain balle au pied pour doubler la mise et signer une victoire ô combien importante pour le Fortuna . Et c'est tout penaud que le déserteur reviendra sur la pelouse pour finir la partie, pas complètement délesté de tout poids.Parfois, il faut faire preuve de panache et de culot pour affronter des situations urgentes. Et ce n'est pas l'inénarrable Robbie Savage qui dira le contraire. Les murs du King Power Stadium de Leicester doivent encore se souvenir de ce jour d'avril 2002. À dix minutes du coup d'envoi d'une rencontre face à Aston Villa, le milieu à la tignasse blonde est pris d'une envie incontrôlable et n'a d'autres choix que de s'engouffrer dans les toilettes réservées au corps arbitral. «, rejouait-il.» Mais ce geste laissera des traces dans la mémoire de Graham Poll, arbitre de la dite rencontre : «» Et c'est bien cette pénurie de PQ qui déclenchera un scandale comme l'Angleterre en raffole. Car même après un passage à la bien-nommée commission de disciple et s'être acquitté d'une amende de 124 000 euros, le «» ( «» en VF) est resté dans les annales.Il y a les suiveurs, et puis il y a les précurseurs. Rolland Courbis fait clairement partie de cette deuxième catégorie. Bien avant le coronavirus, bien avant le confinement, bien avant la pénurie de PQ, bien avant le #ToiletRollChallenge, le coach avait montré ses talents rouleau aux pieds. La preuve en image : c'était en août 2015, lors d'un Troyes-Montpellier. Rouleau Courbis.