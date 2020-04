Top 10 : Foot et chocolat

En dépit de la pandémie de coronavirus, les footballeurs et les supporters auront tant bien que mal droit à leur chocolat et en offriront également aux enfants. Comme tous les ans, finalement. En témoignent ces dix histoires ou anecdote, liant ballon rond et produit cacaoté.

Les statues gourmandes d'Eden Hazard et Cristiano Ronaldo

The Belgian national team have a new partner: Belgian chocolate producer Côte d’Or. Chocolate nation with a chocolate statue of ... Eden H. pic.twitter.com/PpayeceVsb — Kristof Terreur ?? (@HLNinEngeland) October 4, 2019

Le Cacao d'or de Kylian Mbappé

Les œufs trop caloriques de Wolfsburg

Le goûter Kinder de l'Allemagne

#KinderSchokolade puts childhood photos of the national team on their cover. Racists hate it. I ? it #cutesolidarity pic.twitter.com/hbxMORwohW — The Dscherman ??️? (@TheDscherman) May 25, 2016

Les cadeaux de Vincent Candela

Centinaia di bambini della capitale oggi hanno ricevuto le uova di Pasqua dell'#ASRoma ?Roma Cares, attraverso l'iniziativa ASSIEME, ha voluto regalare un sorriso ai suoi piccoli tifosi giallorossi in un momento come questo ?❤️ pic.twitter.com/EJmFpROw1k — AS Roma (@OfficialASRoma) April 8, 2020

Les délices de Markus Schubert

Les excès d'Olivier Giroud et Gerard Piqué

La mauvaise faim de Chocolate

Les calendriers de l'Avant de Strasbourg et Montpellier

La dangereuse gourmandise de Bernardo Silva

Bernardo Silva a publié ce tweet, pour chambrer Benjamin Mendy comme ils ont l'habitude de le faire depuis qu'ils se connaissent.Ce dernier a été supprimé et pourrait faire l'objet d'une enquête pour "racisme" d'après le @MirrorFootball ! pic.twitter.com/PyRwkzEJGK — BeFoot (@_BeFoot) September 23, 2019

Une inspiration à la hauteur de leur statut. Parfois pointé du doigt pour ses envies soudaines de bouffe ou pour son ventre ayant tendance à gagner du terrain quand les vacances se prolongent, Eden Hazard a vu le sponsor de son équipe nationale Côte d'Or lui confectionner une statue en chocolat rien que pour lui.Idem pour Cristiano Ronaldo, dont le sosie comestible fabriqué en plus de 200 heures par Jorge Cardoso (chef chocolatier chez Suard à Fribourg, et champion du monde de sculpture artistique en 2018) impressionne par sa taille et sa lourdeur : 1,87 mètre, pour 120 kilogrammes. Attention à l'indigestion...En 2019, Kylian Mbappé a terminé sixième au classement du Ballon d’or et devra donc attendre pour s'emparer de la première place. En revanche, le prodige français a pu compter sur Jamel pour anéantir toute forme de déception : l'humoriste lui a en effet offert le trophée doré, à l'occasion du vingtième anniversaire du champion du monde. Seule différence avec la réalité : le cacao a remplacé l'élément chimique de numéro atomique 79., a réagi sur Instagram le lauréat, qui a reçu son trophée nutritionnel dans la salle du Casino de Paris. Miam.22 avril 2019, soir de Pâques en Allemagne. Volkswagen Arena, première minute du match Wolfsburg-Eintracht Francfort comptant pour la trentième journée de Bundesliga. Alors qu'elle vient à peine de démarrer, la rencontre est interrompue. Les 22 acteurs présents sur le terrain ne rentrent pas aux vestiaires, mais doivent se transformer en un genre de jardiniers insolites. Leur mission ? Dégager de la pelouse les billes et œufs chocolatés envoyés en nombre par des spectateurs furieux de devoir se bouger en tribunes le lundi soir. Pas une petite colère de Paquotille, donc.Et dire que certains ont voulu en faire une polémique... Alors que Kinder sort des emballages spéciaux pour ses produits en vue de l'Euro 2006, mettant en avant des visages d'enfants à la peau plus ou moins blanche, le mouvement d'extrême droite Pegida crie au scandale sur Facebook en jugeant que les gosses choisis n'incarnent pas des Allemands :Sauf que très rapidement, la marque leur répond : ces mignonnes tronches de bambins s'avèrent en fait être celles des sélectionnés dans l'équipe nationale, pris en photo à une époque où ils bouffaient encore des smarties à la mi-temps. On peut notamment reconnaître sans mal Lukas Podolski, Jérome Boateng ou encore İlkay Gündoğan. Le groupe politique avait-il compris dès le départ, ou a-t-il craqué dans son ignorance ? Qu'importe, en réalité.Et le gentil garçon de Pâques 2020 s'appelle... Vincent Candela ! Période de pandémie oblige, l'ancien latéral a souhaité redonner leaux enfants de la capitale italienne grâce à l'association Roma Cares. En compagnie de l'administrateur délégué de la Roma Guido Fienga et de la mascotte officielle du club Romolo, le Français a donc distribué quelques offrandes à 65 gamins de moins de dix ans. Port du masque fortement conseillé (si le personnel soignant en a suffisamment de son côté), et régalade assurée.Avant Candela, un autre bonhomme avait anticipé la chose sans même attendre ou penser à Pâques. Pour contrer le potentiel ennui du confinement, le gardien de but Markus Schubert s'est ainsi mis au fourneau en cuisinant des muffins généreusement imprégnés de chocolat. Et directement envoyés dans les ventres des supporters de Schalke 04.Impossible de dire si Gerard Piqué et Olivier Giroud sont potes avec le président de la Sampdoria Massimo Ferrero, mais ils n'ont visiblement aucun problème avec l'huile de palme. La preuve avec les habitudes alimentaires du défenseur espagnol, qui reconnaît sans sourciller manger. L'attaquant, lui, prête carrément sa face à la marque de l'entreprise agroalimentaire italienne. Selon la publicité, l'avant-centre enchaîne donc petit-déjeuner familial au Nutella, exercices physiques, conférence de presse pour promouvoir les Tic Tac et session lecture-Kinder Bueno. Un jour de rituels avec celui qui adore le bon vin. Santé...Il s'appelait Milton « Chocolate » Flores, et son histoire n'a de délicieux que son surnom. Dernier rempart du Honduras entre 1996 et 2001, le portier s'est en effet fait assassiner à l'âge de 29 ans. Abattu par des tirs de mitraillette dans un quartier de San Pedro Sula (Nord-Ouest du pays), Chocolate a mangé sept balles d'AK 47 dans la tête alors qu'il se garait pour discuter avec une prostituée. Les auteurs de ce meurtre, pas forcément lié au football, n'ont jamais été retrouvés. De quoi se couper l'appétit.Un petit-déjeuner avec son joueur préféré. Le coup d’envoi symbolique de Strasbourg-Montpellier. Des places pour assister à un match ou à un entraînement en mode VIP. Des maillots dédicacés. Des bons d'achat pour la boutique officielle. Tels sont les lots qui se cachent potentiellement derrière un chocolat. Pour tout fan qui se respecte, le calendrier de l'Avant du Racing 2018 constitue une véritable « Boîte à rêves » comme l'appelle l'association « Femmes de Foot » à l'origine de l'initiative. Mais attention, les surprises étaient rares.Un an plus tard, Montpellier a imité le RCS en lançant 500 exemplaires d'un calendrier de l'Avant solidaire bourré de surprises et dont 100% des ventes ont été redistribués en cadeaux à destination des enfants hospitalisés. La bonne idée de Noël.Trop tard, le mal est fait au regard de la Fédération anglaise. Laquelle punit Bernardo Silva d'un match de suspension et d'une amende d'environ 60 000 euros, en novembre 2019. La faute du Portugais ? Avoir comparé une photo de Benjamin Mendy, lorsque ce dernier était gosse, avec le personnage publicitaire d'une marque de chocolat espagnol Conguitos., justifie l'autorité. Qui considère que le Mancunien a eu les yeux humoristiques plus gros que le ventre de la tolérance.