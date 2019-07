Top 10 : Exploits en matchs amicaux

Opposé à Arsenal en match de présaison ce mercredi à 19h30, le SCO d’Angers va devoir se frotter à une formation logiquement supérieure à elle. Mais dans l’Hexagone comme ailleurs, le petit est toujours capable de gober le gros… ou pas. La preuve par dix.

5. Barnet 6-2 Crystal Palace

9. Barnsley 1-3 Bordeaux

Si les Rémois ne se sont pas imposés face au grand Real Madrid, ils en ont quand même collé trois au Bernabéu. Et ça, c’est déjà un exploit. Attention, lesavaient pourtant aligné une vraie belle équipe avec Bale, Asensio, James, Sergio Ramos ou encore Luka Modrić titulaires contre un club de Ligue 2 à l’époque. Les trois buteurs du Stade de Reims Pablo Chavarria, Rémi Oudin et Grejohn Kyei se souviendront un bon petit moment de ce Trophée Santiago Bernabéu, où les deux équipes célébraient les soixante ans de la première finale de C1 de l'histoire. Mais très franchement, il n’y a qu’un amical en plein mois d’août pour voir une charnière Weber - Janvier tenter de barrer la route à Álvaro Morata.C’est sans doute l’exploit le plus inconnu de tout l’Hexagone. Pourtant, le stade Joseph-Moynat à Thonon-Les-Bains s’en souviendra encore longtemps comme un jour à part entière. Pensionnaire de Ligue 2, le GF38 accueille en Haute-Savoie le mythique FC Barcelone, alors entraîné par Louis van Gaal. Pour cette rencontre de prestige, lesse passent des services de mondialistes comme Rivaldo, champion du monde avec le Brésil, Carles Puyol, Xavi Hernández et Luis Enrique. Mis à part ces quatre éléments, le Néerlandais dispose de l’intégralité de son effectif et aligne un quatuor offensif composé de Gaizka Mendieta, Juan Roman Riquelme, Javier Saviola et Patrick Kluivert. Résultat final ? Grenoble résiste à l’ogre catalan et parvient même à marquer un but en fin de match par son stoppeur Cyrille Courtin (90, 1-0).un match amical.Le club doyen à un but d’accrocher les mythiques, c'est bien arrivé. Preuve en est : les 11 000 spectateurs du stade Jules-Deschaseaux du Havre sont témoins d’une rencontre historique. Malgré la défaite sur le fil après un but de Milan Baroš en première période, les Hacmen, tout juste promus en L1, ont tenu la dragée haute à Dudek, Gerrard et autre Smicer. Deux hommes se sont signalés pour les Ciel et Marine : Florent Sinama-Pongolle, notamment auteur d’un slalom virevoltant dans la défense anglaise dans le premier acte, et Anthony Le Tallec, qui a délivré des caviars à volonté. Ils n’ont certes pas tapé lesau sens propre, mais bien dans l’œil des recruteurs : direction la Mersey une saison plus tard. Avec le succès relatif qu’on connaît.Décidément, les déplacements du Barça en France pour un match amical ne sont pas de tout repos. Douze ans après sa déconvenue contre Grenoble, lesaffrontent l’OGC Nice pour un match de gala dans l’Allianz Riviera fraîchement inaugurée. Avec son trio offensif Bauthéac-Cvitanich-Pied, les Niçois mettent à mal l’axe central constitué de Gerard Piqué et Jérémy Mathieu pour obtenir un penalty grâce au malin Cvitanich, qui se fait justice lui-même face à Marc-André Ter Stegen (1-0, 20). Devant au tableau d’affichage, les Aiglons vont résister jusqu’à un nouveau penalty transformé par Xavi Hernández, d’un contre-pied parfait sur Yoan Cardinale (1-1, 62). La suite ? Une belle résistance locale pour arracher un nul au mérite.Pas le match le plus sexy de l’été, mais peut-être l’un des résultats les plus fous. Les Abeilles de Barnet, modeste formation de cinquième division britannique, s’attendaient à prendre une rouste quand ils étaient déjà menés de deux buts à la dixième minute. Et soudain, coup de folie. Ils ont claqué six buts consécutifs à Crystal Palace, dernier douzième de Premier League. Si lesn’étaient pas vraiment au complet, l’humiliation est malgré tout immense. De quoi aborder la saison en faisant quelques cauchemars à l’idée de jouer les meilleures équipes d’Angleterre. Eh là qui va là, Inspecteur Barnet.Le syndrome français ? Le Dynamo Kiev ne le connaît pas. Moins d’un mois après avoir été battu par l’AS Saint-Etienne en quarts de finale de la Coupe des clubs champions (2-0, 0-3 a.p.), les Ukrainiens souhaitent vaincre le signe indien en allant se refaire une santé du côté de Gaston-Petit. Dans une équipe composée d’Oleg Blokhin, Leonid Buryak ou Viktor Kolotov, le Dynamo parvient à s’imposer grâce à un but dans chaque période. Pour la Berri, il n’y aura pas d’exploit à la clé mais le stade est bel et bien rempli à ras bord pour une affiche face au vainqueur de la Coupe des Coupes (l'ancienne C2) lors de la saison précédente. Une folie douce, assurément.Adrien Regattin et Issiaga Sylla qui mettent à genoux le quatrième de Liga, qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions 2013/2014 : c’est possible. Au stade Didier Deschamps de Bayonne, le Téfécé ne fait qu’une bouchée d’une équipe basque. Pendant la rencontre, un trio détonne : les centraux de l’Est, Veškovac, Spajić et Grigore sont impériaux. Au vu de leur parcours chaotique qui a suivi avec les Violets, c’est assez rare pour être souligné. À noter le lob contré de Regattin qui ferait sourire un certain Baghdad Bounedjah. Un bel exploit qui restera sûrement le meilleur souvenir de la saison pour Toulouse, propriétaire d'une piteuse dix-septième place en Ligue 1.Avant de commencer sa saison 2000-2001 en première division, les Verts s’offrent un match de prestige contre l'Ajax Amsterdam alors en pleine mutation, puisque seuls trois de ses titulaires sont hollandais. Malgré des qualités de débordement d’Andy van der Meyde ou Jasper Gronkjaer, ce sont bien les Stéphanois qui vont mettre le feu au Chaudron, avec quatre buts dans les dix-huit premières minutes de la partie. Nouveau renfort après le départ d’Alex Días à Paris, Alexander Panov est auteur d’une prestation majuscule dans cette rencontre avec deux buts et une passe décisive. Le stade Geoffroy-Guichard pense tenir une arme redoutable dans la paire Panov-Aloísio, sans savoir qu’ils viennent d’assister au plus beau match de la saison pour l’ASSE, reléguée en deuxième division un an plus tard. Mais que ce match contre l’Ajax était plein de promesses…Un match somme toute insignifiant dans un stade à moitié vide, illuminé par un éclair de génie : c’est tout ce qu’on demande à un amical. Et cette foudre est encore plus belle quand elle déboule du côté du gauche dans la nuit anglaise, sans prévenir quiconque. Prise de balle, accélération, vista, patte gauche, lunette . On ne parle pas de Gareth Bale, tout juste transféré au Real Madrid à l’époque, mais de Maxime Poundjé, surnommé par la suite «» par les fidèles bordelais. Si certains raccrochent les crampons sur des victoires en Coupe du monde, Poundjé aurait pu faire de même après ce match contre Barnsley.Non, la lourde défaite contre les Glasgow Rangers cet été n’était pas la première grosse déconvenue marseillaise en match amical. En août dernier, les Olympiens terminaient leur préparation estivale dans le sud de l’Angleterre, à Bournemouth. En cinquante minutes, les récents finalistes de la Ligue Europa sont écrasés de cinq buts par leset leur joueur phare Ryan Fraser. Heureusement pour l’OM, Valère Germain et Rémy Cabella vont réduire l’écart pour donner à cette humiliation des airs de simple claque. De son côté, Kostas Mitroglou avait déjà démarré sa sieste aux avant-postes.