Top 10 : Épreuve des poteaux

Endurance, résistance mentale, tolérance à la douleur, confiance en soi, croyances alternatives... Pour surmonter les différentes épreuves des poteaux, les capacités psychologiques et sportives sont indispensables. Les images télévisuelles se révèlent d'ailleurs parfois terribles.

Les poteaux carrés

Les ultimes poteaux

Les poteaux rebondissants

Les poteaux récalcitrants

Les poteaux tricheurs

Les poteaux infidèles

Les poteaux ensorcelés

En effet, Moussa Camara avait placé un "grigri" à la 46e minute de son match. Le joueur a marqué juste après la MT.pic.twitter.com/XnFBnHLD3H — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) December 29, 2016

Les poteaux hommage

Les poteaux douloureux

Good morning everybody .Hopefully nothing broken but still have big pain? Great gesture of the goal post who visited me at hospital ? Thank you for your messages I hope to be back as soon as possible ? #watfordfc — Christian Kabasele (@chriskabasele27) December 27, 2018

Les poteaux brisés

Perth Glory’s A-League clash at Central Coast Mariners was delayed by 45 minutes when this happened... pic.twitter.com/eCW44gzMSa — ESPN UK (@ESPNUK) December 31, 2018

Par Florian Cadu

Elle était si près... Sérieuse candidate à la victoire en Coupe des clubs champions européens édition 1976, l'AS Saint-Étienne chute au plus mauvais moment. En finale, quoi. La faute, tout le monde le sait, aux fameux poteaux carrés. Ou plutôt à la transversale carrée touchée par Dominique Bathenay et Jacques Santini, qui empêche soi-disant leur ballon de rebondir du bon côté de la ligne et de rentrer dans la cage allemande.Parce que, voyez-vous, les montants ne seraient pas aussi ronds qu'ils ne le sont aujourd'hui. Le Bayern Munich, redoutable concurrent et habitué de ce genre de rendez-vous (double tenant du titre), en profitera en assurant le strict minimum. Le bois, ce faux frère.Bien entendu, les exemples sont légion. Combien de footballeurs ont eu la victoire au bout du pied, et ont vu la gloire se refuser à eux pour quelques centimètres ? Mauricio Pinilla a vécu cette mésaventure , et il n'est malheureusement pas le seul. Reste que pour démontrer toute la solitude d'un homme qui échoue à une poignée de secondes de l'instant T, John Terry n'aurait d'autre choix que de lever le doigt. En finale de Ligue des champions 2008 contre Manchester United, l'Anglais de Chelsea n'a plus qu'à transformer son tir au but pour enfin soulever la coupe aux grandes oreilles. Hop, glissade à la Steven Gerrard et sentiment de tristesse absolue.Plus récemment, Filip Djordjevic a également connu son lot de malchance. Dans le temps additionnel de la Coupe d'Italie, et alors que la Juventus est tenue en échec par la Lazio, l'ancien Nantais décoche une praline sans élan en dehors de la surface de réparation qui vient mourir sur les faces intérieures de chaque poteau. Sans toucher les filets, évidemment.Les images ne sont pas nettes, le niveau de jeu n'a pas l'air particulièrement élevé, et la partie ne semble pas emplie d'intérêt. Pourtant, et malgré le fait que l'on ne connaisse ni les équipes ni les acteurs, cette rencontre amateur pourrait prétendre à une place dans la légende. Car sur une action, l'un des joueurs réalise involontairement un combiné sans doute encore jamais filmé.En un seul coup de patte, le protagoniste parvient ainsi à établir pas moins de quatre contacts entre le cuir et les montants. Tir croisé-poteau gauche-barre transversale-poteau droit-poteau gauche. Plus qu'un exploit, une véritable œuvre d'art.Combiné d'amateurs, épisode deux. Avec quatre bois, encore. Sauf que cette fois, les garçons se mettent en et à quatre pour faire sonner bruyamment leur (im)précision. Les membres du public ne s'y trompent d'ailleurs pas, accompagnant de leurs voix chaque acte manqué.Chapitre un : poteau droit, sur une frappe en déséquilibre totale. Chapitre deux : barre transversale, sur une tentative à bout portant. Chapitre trois : poteau droit, sur un tir écrasé du gauche. Chapitre quatre : barre sortante, sur un missile mal maîtrisé. Avec tout ça, on aura même oublié les passements de jambes efficaces du centreur initial.Dans les colonnes d', Kim Christensen assume. Oui, il gruge. Oui, il raccourcit la dimension de ses buts. Oui, c'est seulement pour déplacer ses poteaux vers l'intérieur qu'il tape dessus (ou les pousse, plus simplement) pendant l'échauffement avant le coup d'envoi.En 2009, à l'occasion d'un match de championnat suédois contre l'Örebro Sportklubb, le gardien de l'IFK Göteborg se fait toutefois pincer. Pire que Nicolas, Isabelle et Marianne dans la deuxième édition deUn ami peut rapidement devenir un ennemi, même s'il n'a pas de cœur et aucune haine à offrir. Cela donne parfois des scènes de rare violence. C'est ainsi qu'un portier anglais se déchaîne sur son poteau après avoir encaissé un but, occasionnant sûrement plus de douleur à son crâne qu'à son montant.Le comportement du bonhomme s'explique par l'ascenseur émotionnel enduré. Parce qu'avant d'envoyer ses coups de tête et sa droite contre le bois, le dernier rempart s'est senti trahi : sa barre transversale le sauve d'abord, son cadre inférieur le lâche ensuite. La sentence est irrévocable, unde moins.Deux camps, deux versions. Le 16 décembre 2016, la rencontre opposant Mukura Victory Sports au Rayon Sport crée la polémique au Rwanda. Le problème ? Moussa Camara, l'attaquant des visiteurs qui venait de toucher la barre transversale, aurait placé un objet ensorcelé à la base du poteau adverse pour parvenir à marquer. Chose qu'il réussira.Faux, rétorque-t-il. Il aurait au contraire enlevé le porte-bonheur placé là par les locaux pour les protéger, l'aurait ensuite donné à un de ses partenaires remplaçants pour le jeter dans le caniveau et balayer toute possible malédiction. Ce qui justifierait la réaction des rivaux, coursant l'avant-centre afin de récupérer leur bien. Toujours est-il qu'à partir de cette anecdote, la Fédération a officiellement interdit. Pas scientifiquement démontrée, précise-t-elle.Mais pourquoi la base des poteaux de l'Estadio Monumental est-elle affublée d'une bande noire, lors du mondial 1978 disputé en Argentine (et remporté par l') ? Telle pouvait être la question posée par tout bon observateur, à l'époque. Interrogation dont la réponse ne sera trouvée que bien plus tard, bizarrement.En fait, il s'agit d'un hommage., dévoile Ezequiel Valentini, qui était auparavant préposé à l'entretien de l'enceinte de River Plate et qui se remémore la période de la terreur sous la junte militaire dirigeant le pays dans le. Et la FIFA, dans tout ça ?Poteau noir, pot aux roses.Difficile de n'en conserver qu'un seul, au regard du nombre de victimes. Entre le traditionnel glissement explosant l'entre-jambe de Phil Babb s'étant sacrifié pour rien (même si le sauvetage vaut parfois le coup ) et la blessure impressionnante au tibia d'un Diego Costa autodestructeur pour planter , les poteaux ne font pas de cadeau.Surtout pas à Christian Kabasele, en plein Noël 2018. Face à Chelsea, le défenseur de Watford s'essaye à un tacle finalement inutile, mais se mange le montant sous l'aisselle à pleine vitesse. Choqué, le Belge doit laisser sa place., tweete l'agressé, après coup. Fair-play.Pour une fois que l'être humain domine le poteau... En janvier 2013, durant un Algérie-Togo comptant pour les poules de la Coupe d'Afrique des nations, Adlène Guedioura trouve la force (ou le moyen) de plier un montant en accrochant les filets de Kossi Agassa. Pas en deux, mais suffisamment pour que les buts procèdent à un changement.Une histoire également observée en Australie fin 2018, occasionnant un retard de 45 minutes en usant de méthodes similaires. En avril 1971 déjà, un match entre le Borussia Mönchengladbach et le Werder Brême n'avait pas pu aller à son terme pour la même raison . Alors, c'est qui le plus solide ?