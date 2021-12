Top 10 des 1-0 de l’Atlético de Madrid sous Diego Simeone

Voilà dix ans que Diego Pablo Simeone González a déposé ses valises à l’Atlético de Madrid. Dix ans qu’El Cholo fait vivre à ses adversaires un véritable enfer. Tacles rageurs, biscottes à gogo, défense agressive, buts sur coups de pied arrêtés et des succès 1-0. Un score qui revient tellement souvent qu’il n’est plus possible de parler de hold-up. Pour preuve, à chaque fois qu’un match commence, il y a une chance sur cinq que le tableau d’affichage indique ce résultat. (98 fois sur 551 rencontres.) L'occasion est donc parfaite pour se remémorer dix 1-0 qui ont marqué son aventure à l'Atléti.

par Matthieu Darbas

Voilà le premier. À peine un mois après son arrivée. Celui-ci a donc forcément un goût particulier. Et déjà, lestrouvaient le chemin des filets sur des coups de pied arrêtés et des cafouillages interminables. Pour le compte de la 21journée de la Liga BBVA, c’est Diego Godín, en véritable chien de la casse, qui permet aux hommes de Diego Simeone de rafler la mise. La soirée des grandes premières. Arrivé à l’été 2010, l’Uruguayen portait pour la première fois le brassard de capitaine et marquait son premier but sous ses nouvelles couleurs. Ça fait beaucoup de symboles quand même.Le 30 janvier 2012, la péninsule ibérique découvrait le cocktail si merveilleux de Diego Simeone. Deux ans plus tard, cette potion magique permet déjà auxde marcher sur les plus grands d’Europe. Et pour exécuter les plans d’à la lettre, la meute emmenée par Diego Costa est prête à aller au combat. Raúl García, Koke, Arda Turan, Gabi, Miranda ou encore Juanfran, autant de noms qui indiquent que tu te feras manger partout et que le grand football n'appartient pas qu'aux esthètes. Ce jour-là, Diego Costa claque une parfaite Diego Costa : corner, déviation, tête, et l’affaire est pliée.Dans son aventure sur le banc de l’Atlético de Madrid, Simeone a souvent donné des leçons de lucidité aux habitués de la coupe aux grandes oreilles. Mais ce 12 avril 2017, les hommes d’se sont occupés des petits nouveaux. Comme ça pas de jaloux. Pour leur première participation en Ligue des champions, lesde Leicester, surprenants rois d’outre-Manche, vont vivre un cauchemar à Vicente-Calderón. Lesdominent tous les débats et tentent un nombre de tirs incalculable. Finalement, c’est Antoine Griezmann qui s’occupe de marquer l'unique but de la rencontre sur penalty. Comme quoi, même quand on sent que c’est possible de coller une fessée, il faut toujours se contenter de ce 1-0., frimait l’écrivain français Henry Gauthier-Villars au XIXsiècle. Une maxime que Diego Simeone a faite sienne. Le tacticien argentin a ainsi souvent demandé à ses joueurs de marquer suffisamment tôt pour défendre tout le reste de la rencontre. Oui, même quand en face c’est Getafe, alors avant-dernier du championnat en ce mois de février 2016. Ce jour-là, c’est Fernando Torres qui est à la baguette.reprend un centre parfaitement dosé de Yannick Carrasco et trompe le portier adverse à la deuxième minute de jeu. Pendant les 88 autres, l’attaquant espagnol se contentera de défendre., dit n'importe quel branleur de l'histoire. Une maxime que Diego Simeone a faite sienne. Le tacticien argentin a souvent demandé à ses joueurs de marquer suffisamment tard après avoir défendu pendant toute la rencontre. Cette fois-ci, on en revient aux bonnes vieilles méthodes : coup de pied arrêté et but de Thomas Partey, qui fait pleurer le Riazor.Coronavirus oblige, le match entre l’Atlético de Madrid et le Betis se jouait à huis clos. Ajoutez à cette situation aussi inédite que particulière deux buts refusés côté madrilène, un carton rouge écopé par Mario Hermoso dès la 57minute de jeu, et vous aviez là toutes les raisons de voir Nabil Fekir et compagnie s’imposer dans la capitale espagnole. Mais non. Toujours pas. Diego Costa a dévié un coup franc lointain d'un coup de casque pour marquer le seul but de la rencontre. Les 65% de possession et 21 tirs (contre 9 côté Madrid) des visiteurs n'ont donc servi à rien.37 secondes. C’est le temps qu’il a fallu à Antoine Griezmann pour trouver le chemin des filets face à Málaga. Après cette ouverture (et fermeture) du score, lesvont avoir du boulot. Málaga va dominer le reste de la rencontre de la tête et des épaules, tentant dix frappes en seconde période, quand l’Atlético ne se procurait même pas une seule occasion. Une soirée comme une autre dans la vie de Diego Simeone.C'est peut-être l'une des seules soirées où tout le monde a basculé dans l’euphorie pendant 90 minutes pour un simple 1-0. L’Atlético de Madrid reçoit le Bayern Munich dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Ambiance XXL, match diffusé sur la 4 pour ceux qui s’en souviennent encore, et un affrontement de haute volée entre peut-être un des plus grands Atlético de l'histoire contre l’ogre allemand, portant encore le sang de la Juventus, éliminée deux tours plus tôt, sur les mains. Le match est fantastique, Pep Guardiola est dépassé, et Saúl Ñíguez plonge tous les supporters desdans le rêve le plus total en marquant un but sublime. Grandiose.Demi-finale de Ligue des champions ou match amical, Vicente-Calderón en fusion ou stade de Melbourne, soirée chaude d’avril ou chaleur caniculaire du mois de juillet, Diego Simeone n’y voit aucune différence. Face à Tottenham dans le cadre de la première journée de l’International Champions Cup en Australie, lesont préparé leur saison comme il se doit. Coup franc, cafouillage, but de Godín. Finalement, la recette fonctionne tout le temps, toujours, par tous les temps, sur n'importe quel continent.C’est le. Celui qui a bien failli fonctionner à la plus haute des marches de la plus grande des compétitions. Celui qui était à quelques secondes d’envoyer Diego Simeone et ses joueurs sur le toit de l'Europe. Et bien que ce merveilleux mélange entre la densité physique et le schéma défensif bien rodé d’soit toujours aussi prévisible, Carlo Ancelotti, Iker Casillas, Raphaël Varane, Luka Modrić, Ángel Di María, Gareth Bale, Karim Benzema ou encore Cristiano Ronaldo étaient à une poignée de secondes de tomber dans le panneau. Mais c’était compter sans la tête de Sergio Ramos dans les toutes dernières minutes du temps additionnel. Corner, tête, but. L’arroseur arrosé.