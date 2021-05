Top 10 : Coups de Kunon

Une frappe de poney, un sens du but hors pair, un sang-froid de psychopathe, une arme de destruction massive au bout de sa jambe droite, des stats intergalactiques... Sergio Agüero, qui pourrait participer ce samedi contre Chelsea à son dernier match avec Manchester City, laisse derrière lui un total de 260 pions plantés avec les Citizens, dont certains mémorables. Un top garanti sans panenka, évidemment.

City-QPR (3-2), 13 mai 2012

QPR-City (2-2), 8 novembre 2014

Par Jérémie Baron

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un après-midi où le Kun (doublé) et Carlos Tévez (triplé) étaient au sommet de leur art, c'est deux bijoux pour le prix d'un qu'avait offerts l'ancien. D'abord avec une sacoche à la sortie d'un échange avec l'Apache en première période, puis avec un slalom en solitaire démarré dans le rond central et terminé par un enroulé décroisé dans le petit filet. Et ce n'était que le début.S'il ne devait en rester qu'un, ce serait bien sûr celui-ci. Parce qu'il y a tout : la lutte à distance face au rival, la dramaturgie de ce titre qui change de main dans les derniers instants de la saison après une remontée miracle des, la pugnacité de Sergio qui s'offre un une-deux géant avec Mario Balotelli er résiste à l'assassinat de Taye Taiwo afin d'entrer dans l'histoire pour sa première saison anglaise, la voix de Martin Tyler qui résonne jusqu'à Sunderland , le City of Manchester Stadium qui vrille complet, les 44 ans sans titre de champion qui s'effacent. Les frissons, à chaque fois.On ne sait toujours pas ce que Pepe Reina avait derrière la tête quand il s'est décidé à partir à l'abordage, mais ça n'était pas une bonne idée. Sergio passe devant Martin Škrtel, devance le portier espagnol, pivote en une demi-seconde et trouve les ficelles dans un angle impossible. Prendre le temps de regarder la cage ? Pour quoi faire ?À un quart d'heure du terme, alors que United et City sont dos à dos (1-1), Yaya Touré tourne sur lui-même au milieu de terrain, semblant désespérément chercher une ouverture. Surgit alors le, qui par son attitude fait comprendre à l'Ivoirien qu'il a tout intérêt à lui transmettre la patate chaude. L'Éléphant n'aura pas à le regretter : son compère braque la lumière sur ses épaules, fait le tour de la zone embouteillée en mouchant Danny Welbeck, Rio Ferdinand et Phil Jones... avant d'allumer en beauté David de Gea, pour plier le derby. Scotchant.Un appel qui mystifie Branislav Ivanović, une petite extension suffisante pour dominer César Azpilicueta et un coup de casque parfait qui glace Petr Čech. Voilà le tuto pour marquer de la tête quand on mesure 1,73 m. Et que l'on envoie City sur la dernière marche de la Cup.Il se passe toujours quelque chose, lorsque Agüero croise le fer avec les. En 2014-2015, Queens Park a retrouvé l'élite et va de nouveau connaître le châtiment du. Ça commence sur un lancement d'Eliaquim Mangala : face à Steven Caulker, l'Argentin danse et en un éclair, il change de direction et ajuste Rob Green au bout de son numéro de funambule. Pour qu'il n'y ait pas de jaloux, il humiliera Richard Dunne et le portier sur son deuxième pion de la soirée. Avant d'en planter trois au retour, six mois plus tard.Sergio Agüero, c'est aussi ça : un joueur de poche qui sait se faufiler partout à l'aide d'un toucher délicat. Ici, face aux(sa victime favorite avec Newcastle), un périmètre de cinq mètres au milieu de Branislav Ivanović, Nemanja Matić et John Terry offre au lutin de Buenos Aires l'occasion de faire parler la poudre après un relais avec le bon Yaya.Si lui et sesn'ont jamais réussi à briser leur plafond de verre en C1 jusqu'à cette saison, le tueur argentin a tout de même eu ses moments de grâce en Coupe d'Europe. Comme ce triplé collé au Bayern de Jérôme Boateng et Manuel Neuer, un soir de novembre 2014. Deux ans et demi plus tard, avant son exploit au retour, c'est la sensation monégasque qui mange, dans une rencontre sans queue ni tête. Profitant d'une faute de main de Danijel Subašić pour égaliser une première fois avant l'heure de jeu, l'avant-centre répond encore à Radamel Falcao moins d'un quart d'heure plus tard en plaçant sur corner une volée d'acrobate qui donne une bonne claque aux Asémistes. On comprend pourquoi Djibril Sidibé s'est arrêté de jouer pour admirer.Les sommets statistiques d'Agüero en PL ? Un quadruplé contre Tottenham en 2014-2015, un quintuplé face à Newcastle en 2015-2016 et un quadruplé devant Leicester en 2017-2018. C'est d'ailleurs lors de ce dernier match qu'il réalise un acte d'une violence inouïe, avec l'aide de la transversale de Kasper Schmeichel. Sur la séquence, c'est un tout jeune Phil Foden de 17 berges qui lui transmet et la lui demande en retour. Pas besoin, Phil.Jusqu'au bout, à intervalles réguliers, l'Argentin aura continué de demeurer le bourreau de Chelsea. Lors de ce massacre (6-0), ce sera avec un triplé, dont celongue distance sorti de nulle part et téléguidé en plein dans le mille. Comme s'il fallait faire tout cela pour battre Kepa Arrizabalaga.